  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -1 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

“Deli Aşk”... EĞLENCELİ KAMERA ARKASI!

»
“Deli Aşk”... EĞLENCELİ KAMERA ARKASI!
CMYLMZ Fikir Sanat & Nu Look'un yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu geçtiğimiz yıl Kaçma Birader filmine imza atan Murat Kaman ve Emrah Kaman Kardeşler’in yazdığı komedi filmi Deli Aşk’ın eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Çekimleri Adana ve İstanbul’da yapılan filmin kamera arkası videosunda oyuncuların ve ekibin birbirinden komik sahneleri dikkat çekti.

Başrollerinde yer alan Emrah Kaman ile Toygan Avanoğlu eğlenceli dansları ve Cem Yılmaz’ın konuk oyuncu olarak farklı bir karakteri canlandırdığı kısım videonun en ilgi çekici bölümleri arasında yer aldı. 

Yönetmenliğini Murat Kaman ve Murat Dündar'ın yaptığı, Maraş Dondurmacısı Ekrem’in sevdiği kız Neşe’nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda;

Emrah Kaman’ın yanı sıra Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Toygan Avanoğlu, Nilperi Şahinkaya, Burak Çelik, Gülhan Tekin yer alırken Cem Yılmaz ve Zafer Algöz de filme özel performanslarıyla konuk oluyorlar.

Bu yılın merakla beklenen komedilerinden biri olan Deli Aşk, 10 Mart 2017’de sinemaseverlerle vizyonda buluşacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yasemin Yalçın'dan Mahsun'a destek... "NİHAT DOĞAN'IN AĞZINA KADAR DÜŞTÜK"!..01 Şubat 2017 Çarşamba 13:15
  • "Tatlım Tatlım"... BKM'NİN YENİ FİLMİNİN İLK TEASER'I YAYINLANDI!..01 Şubat 2017 Çarşamba 12:00
  • İstanbul Kırmızısı... FRAGMANI YAYINLANDI!31 Ocak 2017 Salı 21:00
  • Vezir Parmağı... MAHSUN KIRMIZIGÜL'E BİR DARBE DE MHP'Lİ BELEDİYEDEN!31 Ocak 2017 Salı 12:45
  • Nihat Doğan... MAHZUN SON FİLMİNDE DİBE ÇAKILDI!..30 Ocak 2017 Pazartesi 23:39
  • Asghar Farhadi... İRANLI YÖNETMENDEN OSCAR AÇIKLAMASI!..30 Ocak 2017 Pazartesi 21:30
  • Fırıldak Ailesi... MAHMUT TUNCER'Lİ KLİP!30 Ocak 2017 Pazartesi 12:45
  • Afra Saracoglu...HIRSINI KUM TORBASI YUMRUKLAYARAK ÇIKARDI!29 Ocak 2017 Pazar 16:41
  • Asghar Farhadi... KAZANSA DA OSCAR HEYKELCİĞİNİ KALDIRAMAYACAK!28 Ocak 2017 Cumartesi 21:45
  • ANTALYA VE BODRUM’DA “OLANLAR OLDU” KAHKAHASI!28 Ocak 2017 Cumartesi 14:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti