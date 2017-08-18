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Deli Gönül... KADİR ŞÜKRAN'LA YAKINDAN İLGİLENİYOR!

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Deli Gönül... KADİR ŞÜKRAN'LA YAKINDAN İLGİLENİYOR!
Antakya’dan İstanbul’a uzanan soluk soluğa izlenecek bir aşk hikayesini anlatan Deli Gönül, 21 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00'de 8. bölümüyle FOX TV ekranlarında...

Fatmanur ve Kadir, Antakya’ya geri dönerek, her şeye yeniden başlamak için karar alacak, fakat beklenmeyen gelişmeler ile planlarını bir müddet ertelemek zorunda kalacaklardır.

Kadir, Şükran’ın sağlığı ile ilgili gerçekleri öğrenecek, onu hayatta tutabilmek için elinden geleni yapmaya çalışacaktır.

Bu kademede Türkan‘ın yardımını kabul etmek mecburiyetinde kalacak, bu kararı ile kendine oynanacak büyük oyuna istemeden zemin hazırlamış olacaktır.

Fatmanur, Türkan’ın oyununu bozmak için her çareyi deneyecek ama umut aradığı her kapı yüzüne kapanacaktır.

Ahmet, Arif’in oynadığı oyunları açığa çıkartmaya çalışacak, ama Arif’in asıl planının asla farkına varamayacaktır. Arif gelir kapısı olarak gördüğü, Ahmet ve Fatmanur evliliğinin sürmesi için elinden geleni yapacak, hatta bu uğurda Fatmanur’a, Ahmet ile ilgili yalan bile söyleyecektir. Arif kurduğu düzenek dağılmadan, alabildiği kadar parayı alma telaşı ile hareket etmeye başlayacaktır.

Öte yandan Türkan, Fatmanur ve Kadir arasında gelişen bu yakınlaşmaya engel olabilmek için çok tehlikeli bir oyun oynayacaktır.  Bir yandan kardeşi ile yaşadığı çatışmayı kontrol altına almaya çalışırken, Kadir’den gelen yardım teklifini memnuniyetle kabul edecektir. Bu kararı Şafak’ın ona karşı nefretini körükleyecektir.

Hayri ve Nihat’ı arasındaki uçurum giderek büyüyecek, Nihat babasından intikam almak için başladığı iş de hiç ummadığı bir olay ile karşılaşacak. Tüm dengesi bozulacaktır.

Şafak tam her şeyi kaybettiğini düşündüğü anda, önüne gelen fırsatı ablasını kontrol edebilmek için kullanacak, adeta küllerinden yeniden doğacaktır.

Her şeye yeniden başlamak için verilecek ödünler, mutlu olabilmek için harcanacak emekleri boş çıkaracaktır.  

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