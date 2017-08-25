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Deli Gönül... KADİR'İN TEK TESELLİSİ KİM?

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Deli Gönül... KADİR'İN TEK TESELLİSİ KİM?
Antakya’dan İstanbul’a uzanan soluk soluğa izlenecek bir aşk hikayesini anlatan Deli Gönül, 28 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20.00'de 9. bölümüyle FOX TV ekranlarında...

Fatmanur’un ihaneti ile yıkılan Kadir, bir yandan bunun nedenlerini sorgular iken, diğer yandan kızının iyileşmesi ile teselli bulacaktır.

Basri ile birlikte yaptıkları fedakarlıklar kenetlenmelerini sağlayacaktır. Fatmanur olmasa da, Antakya’ya dönme kararı alan Kadir, beklenmeyen bir gelişme ile karşı karşıya kalacaktır.

Fatmanur’un, Türkan ile yaptığı anlaşmaya sadık kalabilmek için yaptıkları, ona büyük bir ızdırap verecektir. Kadir’i inandırmak için Ahmet’e gösterdiği yakınlık, Ahmet tarafından yanlış anlaşılınca kendini köşeye sıkışmış hissedecektir.

Ahmet her ne kadar Fatmanur’un davranışlarından öncelleri şüphe etse de, aşık olmanın verdiği heyecan ile bunları görmezden gelmeye çalışacak, her şeyi yoluna koyduğunu düşündüğü anda, edindiği bilgi bütün dengesini bozacaktır. 

Türkan oynadığı oyunun beklemediği sonuçları karşısında, Kadir’i yanında tutabilmek için başka bir hamle yapacak, Kadir’in şüphelerini bertaraf edebilmek için Şafak’ı öne sürecektir. Kurduğu oyunların ortaya çıkması tehlikesi, onu daha büyük hamleler yapmak mecburiyetinde bırakacaktır.

Şafak, Selim’in hayatının detaylarını öğrendikçe, rekabet sınırlarını zorlayacak fakat verdiği kararlar arkadaşlarının ondan uzaklaşmasına sebep olacaktır.

Şule, Selim’e dair öğrendiği gerçekler ile ilişkisine bir mesafe koymaya karar vererek, Selim’in işin iç yüzünü anlatmasına bile izin vermeyecektir.

Nihat, Kasım’a ulaşamadığı için girdiği çıkmazdan kurtulmanın yollarını ararken, yaşanan gelişmeler onu daha fazla risk almaya ve hiç istemediği bir ortaklığa zorlayacaktır.

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