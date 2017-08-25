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Demet Akalın'ın Kuzeni... "KANSER HASTASI ÇOCUĞUMA YARDIM ETMEDİ"!..

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Demet Akalın'ın Kuzeni... "KANSER HASTASI ÇOCUĞUMA YARDIM ETMEDİ"!..
Demet Akalın'ın kuzeni, ünlü popçuya ağır ithamlarda bulundu. Çocuğunun kanser olduğunu ve Akalın'ın yardım etmediğini söyleyen kuzen dert yandı.

Ünlü popçu  Demet Akalın'ın kuzeni olduğunu iddia eden kişi çok ağır ithamlarda bulundu. Akalın'ın fotoğraflarına yorumlar yazan kuzeni, "Benim beyin kanseri çocuğuma yardım etmedi.

Bir çantaya milyarlar vermesini bilir ama kendi öz kuzeninin çocuğuna yardım etmedi. Çocuğum şuan kör oldu." diyerek yaşadığı sıkıntıları anlattı.

"BENİM ÇOCUĞUM 30 BİN TL İÇİN KÖR OLDU"

Demet Akalın'ın yardım edip reklam yaptığını söyleyen kuzeni, "Kendi kuzeninin çocuğuna yardım etmedi. Defalarca aradım telefonlarımı engelledi. Benim çocuğum 30 bin lira için kör kaldı." dedi.

İşte  Demet Akalın'ın kuzeninin o yorumları:

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