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Demet Akbağ ile Çok Aramızda... FİNAL GÜNÜ GELDİ, ÇATTI'

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Demet Akbağ ile Çok Aramızda... FİNAL GÜNÜ GELDİ, ÇATTI'
"Demet Akbağ ile Çok Aramızda " final bölümüyle 8 Ocak Pazar saat 20.00'de Show TV'de.

"Demet Akbağ ile Çok Aramızda" 48 ünlü isme sezon boyunca birbirinden şaşırtıcı ve komik dakikalar yaşattı! Projenin final bölümü yine renkli dakikalara sebep olacak!

Akbağ bu hafta da ilk olarak Banu Alkan, Seray Sever, Reyhan Karaca ve Bülent Serttaş’ı şakaladı!

Magazin programına konuk olduğunu düşünerek çekime gelen Banu Alkan’ın hayvanat bahçesinde başına gelmeyen kalmadı! Hayvanları gezip muhabirimiz ile keyifli röportaj yaptığı sırada, Sibirya Kaplanı’nın kaçtığı haberini alan Alkan yağmurdan kaçarken doluya tutuldu!

Heyecan ve kahkahanın eksik olmadığı şaka izleyenleri gülmekten kırıp geçirecek!

İş toplantısı için geldiğini düşünen Seray Sever’in başına gelmeyen kalmadı! Toplantı sırasında çıkan olayların ortasında kalan Sever izleyenleri kahkaha tufanına ortak edecek!

Gecenin ikinci şakasında ise Bülent Serttaş toplantı için yola çıktığı lokantaya gelince olanlar oldu. Sipariş verdiği esnada yaşananlar izleyenlere komik dakikalar yaşatacak!

12. Bölümün son şakası ise Reyhan Karaca’ya yapıldı! Arkadaşının alışveriş yapmak için girdiği markette rehin alınmasına tanıklık eden Karaca heyecan ve adrenalin dolu dakikalar yaşadı!

 

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