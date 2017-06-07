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Demet Şener... BOŞANMA DAVASI HATIRASI!..

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Demet Şener... BOŞANMA DAVASI HATIRASI!..
Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan boşanma davasının görüldüğü Antalya Adliyesi'nde hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Antalya Adliyesi'nin bahçesinde kadın hayranlarından yoğun ilgi gördü. Manken Demet Şener'in eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'dan boşanma davası devam ediyor.

HAKİM-SAVCI KAPISINDAN GİREMEDİ

Antalya 4'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına katılmak için öğle saatlerinde adliye binasına gelen Demet Şener, tanınmamak için hakim ve savcıların da kullandığı kapıdan giriş yapmak istedi. Buradan adliyeye giremeyen Demet Şener ile avukatı Aslı Hatemi, vatandaşların giriş yaptığı kapıya yönlendirildi.

Demet Şener'in boşanma davası hatırası

HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

Adliyede öğle arası olması nedeniyle kapıda uzun sırayı beklemek istemeyen Şener, adliye kapısında engellilerin yararına satış yapan büfeden çubuk kraker ile maden suyu aldı. Şener, adliye bahçesindeki banka oturarak, kapıların açılmasını bekledi.

Demet Şener'in boşanma davası hatırası

Cep telefonu ile vakit geçiren Şener, bir süre sonra vatandaşlar tarafından fark edildi. Kadın hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Şener, onlarla fotoğraf çektirip sohbet etti. Hayranlarının ricasını geri çevirmeyen Demet Şener'in kadınlarla fotoğrafını avukatı çekti.

Demet Şener'in boşanma davası hatırası

Demet Şener'in boşanma davası hatırası

MEHKEME ÖNCESİ ÖZÇEKİM

Demet Şener, hayranlarının özçekim talebini de kırmadı. Adliyedeki öğle molasının ardından Şener, kısa süre sırada bekledi. Kapıda arama noktasından geçen Şener, kemerini çıkararak adliyeye giriş yaptı. Önceki duruşmada kendisinin fotoğraf çekimine tepki gösterip Antalyalı bir avukatla tartışan Şener'in, keyifli olduğu gözlendi.

Demet Şener, daha önceki duruşmaya tanık katılmadığı için tekrar Antalya'ya gelmek zorunda kaldığını söyledi.

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