Deniz Akkaya... BAŞKAN FULDEN URAS'IN ELİNİ HİÇ BIRAKMADI...

Türkiye'de kelebek hastası çocuklar için "Hayaller Gerçek Olsa Derneği"ni kuran ve aynı zamanda derneğin başkanlığını da yapan Fulden Uras'a Deniz Akkaya sonsuz destek veriyor...

Dün, Üsküdar Nakkaştepe'de derneğe kayıtlı 207 kelebek hastası çocuğa medikal yardım için EventPoint'in düzenlediği yeni yıl alışveriş şenliğine 30 ünlü marka katıldı. Dernek Başkanı Fulden Uras ve uzman doktorların konuşmacı olduğu organizasyonda Deniz Akkaya, sanatçı dostu Fulden Uras'ın elini bir an bile bırakmadan tüm gününü kelebek hastası çocuklara yardım için ayırdı.

Sanat ve cemiyet hayatından bir çok ismin, hasta çocuklar için bir araya geldiği yardım kermesinden elde edilen tüm gelir kelebek çocuklara medikal malzeme olarak bağışlandı. Türkiye'de henüz tam olarak bilinmeyen bu kelebek hastalığına sürekli farkındalık yaratan ve hasta çocuklar için seferber olan dernek başkanı Uras'ı, Deniz Akkaya, Esra Gürçay ve Bihter Yiğit gibi isimler bir an olsun yalnız bırakmadı.

Bol bol alışveriş yaparak maddi yardımda bulunan Deniz Akkaya organizasyon sahnesinde mikrofonu alıp ''Hayaller Gerçek Olsa Derneği kelebek hasta çocukların ve Fulden Uras'ın her zaman yanındayım'' dedi.