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Deniz Akkaya... 'DUYMAYAN KALMASIN' VEDASI!

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Deniz Akkaya... 'DUYMAYAN KALMASIN' VEDASI!
Star TV'de 'Duymayan Kalmasın' programının yorumcusu Deniz Akkaya programdan ayrıldığını şu sözlerle duyurdu:

DUYURU!

"Değerli dostlar;

Bir bebek gibi büyütmüş ve kısa sürede fenomene dönüştürdüğümüz "DuymayanKalmasın"dan eski partnerim Mesut Yar gibi ayrılma kararı almış bulunmaktayım.

Ayrılık sebeplerimiz Mesut Yar ile parallellik göstermektedir;içerik ve konuların işlemiş şekli ve formatın gereklilikleri gibi tamamen yayıncılık konuları, meslek mevzuatları yanında ülkenin içinden geçtiği bu sert süreçte belki de bir yayıncıdan beklenen profosyonelliği yerine getirmekte zorlanmamdır.

Hele hele dün senenin ilk saatlerinde yaşanan hain saldırı sonrasında kendimde özel hayat konuşacak gücü bulamamam en önemli etkendir.

Bu nedenle yarın sizlerle vedalaşmak üzere yaptığımız plandan, geri çekiliyor ve yarın yayın yapılmaması konusundaki duruşumu burada devam ettiriyorum!

Benim için yarın yas günüdür; sovda her zaman devam etmemelidir...

Bir süre dinlenip yeni adresimde sizlerle buluşmak üzere enerji topluyor olacağım.

Tekrar tüm ülkeme Allah sabır ve güç versin. İyi günlerde güler yüzlü yayınlarda buluşacağız."

 
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