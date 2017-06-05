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Deniz Seki... 2.5 YIL SONRA GELEN ÖZGÜRLÜK!..

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Deniz Seki... 2.5 YIL SONRA GELEN ÖZGÜRLÜK!..
“Uyuşturucu davasında” hüküm giyen pop şarkıcısı Deniz Seki, 2014'te girdiği Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye oldu. Elinde beyaz güvercinle çıkan Seki, "Çok zorlu bir yolculuktu" dedi.

Deniz Seki ağlayarak girdiği cezaevinden bugün yine gözyaşları içinde çıktı. Kardeşi ve sevgilisi Bakırköy Cezaevi'nin kapısında bekledi. Deniz Seki'yi sevenleri ve ailesi çiçeklerle karşıladı. Çıkışta gazetecilerin ayaküstü sorularını yanıtlayan Deniz Seki, evine gidip dinlenmek istediğini daha sonra açıklama yapacağını söyledi.

Deniz Seki gazetecilere ve sevenlerine de teşekkür etti. 2 gün sonra basın toplantısı düzenleyeceğini söyleyen Deniz Seki, sevenlerine "Ben de sizi özledim."Çok zorlu bir yolculuktu" dedi.

Deniz Seki'nin saat 12.00'da serbest bırakılacağı söylenmişti. Ancak işlemleri uzayınca tahliyesi saat 15.45'i buldu. Çok sayıda basın mensubuna hayranları da eklenince Deniz Seki'nin cezaevinden çıkışı izdihama sebep oldu.

ÖNCE EŞYALARI ÇIKTI

Uyuşturucu temin etmek suçundan 2014'de cezaevine giren Deniz Seki, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden özgürlüğe adım atarken önce eşyaları dışarı çıktı. Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki ve nişanlısı Faruk Salman, 46 yaşındaki şarkıcının özel eşyasını kolilerle cezaevinden aracına taşıdı. Bu sırada Deniz Seki'nin avukatı Naim Karakaya, tahliye için adliyeden gelecek evrakları beklediklerini açıkladı. Beklenen evrakler geldi ve Seki özgürlüğüne kavuştu.

 ÜNLÜ İSİMLERİN DENİZ SEKİ HEYECANI

Büyük bir heyecanla Deniz Seki'nin özgür kalmasını bekleyen sanatçı dostları sosyal medya üzerinden Seki'ye destek mesajları yayınladı.

 Seren Serengil

Tatlım ,canım , dünya güzelim melek kalplim seni bekliyoruz. ..bak bitti işte kavuşuyoruz. . Mutlu günler başlıyor artık .. sana özel programı bile 12.00 ye aldık sırf senin bu anlarını canlı canlı herkese aktarabilirsiniz adına. . mutluluğunu paylaşabilmek için. ... Sevdiğin adam bekliyor biz bekliyoruz hadi kapı açılsın versinler seni bize artık.

Metin Arolat

Son bir gece. Özgürlüğe son bir gece. Suçlu yada değil. Haklı yada haksız. Verilmiş bir ceza ve o ceza çekildi. Bitti. Son bir gece kaldı Deniz. En uzun gecelerinden biri belki de. Ama o güneş doğacak. Bundan sonra umarım, bütün yaşananlardan çıkartılması gereken bir ders varsa çıkartır, istediğin gibi, seni sevenlerinle birlikte şahane bir hayat yaşarsın. Seni üzecek şeyler, senden uzak olsun.

Nilgün Belgün

Sevgili Deniz bu gece belki de senin en uzun gecen olacak. Yarın özgürlüğüne kavuşuyorsun. Hayatta en önemli değer özgürlüktür. Bundan sonra sonsuza kadar mutlu bir hayat yaşaman dileğimdir. Gerisi nasılsa gelir #Deniz Seki İyi geceler…

Gonca Vuslateri

Bitti Denizim… Sular çekildi. Geriye deniz yıldızları kaldı. Ne köpekbalığı, ne ürkütücü balıkçılar, ne zorlu dalgalar… Geçti hepsi. Sevenlerin sana kavuşuyor. Bu son gecende tüm tecrübene sağlık diyeceğimiz bestelerinle geliyorsun. Sesini çok özledik. Haydi buluşalım, sarılalım minnoş yüreklim, pamuk ellim. Biricik, zamansızca birbirimize kavuşup dertleştiğim güzel sohbetli, güzel yürekli insan… Allah kurtardı…

 DENİZ SEKİ NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

2009 yılında jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Deniz Seki, hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk davada serbest bırakılıp hakkında tutuksuz yargılanma kararı çıkarılmıştı. Ancak bir süre sonra mahkeme tarafınca Seki hakkındaki karar bozulmuş ve ünlü şarkıcı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

 15 Kasım 2014'te Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Seki 16 Kasım 2014'te tekrar cezaevine gönderildi.

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