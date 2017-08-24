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Deniz Seki-Faruk Salman...BÜYÜK AŞK BİTTİ! AÇIKLAMA GELDİ!

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Deniz Seki-Faruk Salman...BÜYÜK AŞK BİTTİ! AÇIKLAMA GELDİ!
Aşk hikayeleri 25 yıl öncesine dayanan Deniz Seki ile Faruk Salman yine vuslata eremedi. 'Evlenmemiz için her şey hazır ama tarih sürpriz olsun' diyen Deniz Seki - Faruk Salman çifti iki gün önce yollarını ayırdı.

Yıllar sonra kavuşup nişanlanan Deniz Seki ile Faruk Salman'ın yolları ünlü şarkıcının tutuklanmasıyla ayrılmıştı. Salman, firari olduğu dönemde bile aşkına sahip çıkmış, 2014 yılında ikinci kez ceza evine giren Deniz Seki'yi 2,5 yıl beklemişti.

Deniz Seki ayrılık kararını böyle duyurdu: 

 Bu daha çok aramızda bizim bile kendimize söylemekten korktuğumuz sevgimize daha çok sahip çıkmalıyız diye düşündüğümüz hassas bir dönemde bu haber basına nasıl sızdı ben şaşkınım . Biz şaşkınız .

Ve çok ama çok üzgünüm! Eminim Faruk bey de üzgün. Sevgimizden yana bir şüphemiz yok ama benim iş yoğunluğum onun bu yoğunluğa alışamaması dengeyi bulamadık maalesef… Yoksa başka hiç bir şey yok bu ömürlük baktığım ilişkiyi bitirecek .

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