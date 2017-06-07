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Deniz Seki.. GÖZYAŞLARIYLA YALVARDI; "NE OLUR!..."

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Deniz Seki.. GÖZYAŞLARIYLA YALVARDI; "NE OLUR!..."
Deniz Seki tahliyesi sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti. Cezaevinde yazdığı şarkılardan birini gözyaşları içinde okuyan Deniz Seki, gazetecilere yalvardı: Ne olur benim canımı yakmayın!

Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 2.5 yıl cezaevinde kalan Deniz Seki, pazartesi günü tahliye olmuştu.

Cezaevi çıkışında açıklama yapmayan Deniz Seki, çok yorgun olduğunu ve basın toplantısında konuşacağını söylemişti. Deniz Seki'nin merakle beklenen basın toplantısı bugün gerçekleşti. Yıllar sonra ilk kez kameralar karşısına çıkan Seki, konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Cezaevinde yaptığı çalışmalardan bahseden Seki, Ramazan Bayramı'na 'Şükür Kavuşturuna' adlı bir single çıkaracaklarının müjdesini verdi.

NE OLUR BENİM CANIMI YAKMAYIN!

Deniz Seki gazeteciler aracılığıyla da kamuoyuna gözyaşlarıyla yalvardı. 

 

Seki "Hak etmediğim bir cezayı çektim. Bana şişmanlamış diyebilirsiniz, bana yorgun görünüyor diyebilirsiniz ama ne olur benim canımı yakmayın. Çok yorgunum" dedi. 

Deniz Seki açıklamaları sırasında gözyaşlarına boğuldu.

 

EVİMİ ÇOK ÖZLEDİM

Seki gazetecilerin, 'Tatil yapacak mısınız? Gitmek istediğiniz bir yer var mı?' sorusuna "Evime gitmedim daha evimi çok özledim. Bir köpeğim var biliyorsunuz Haydut onu göremedim daha çok özledim. Annemi çok özledim. Annem ben içerdeyken çok büyük ameliyatlar geçirdi ve beni görmeye gelemedi. Annemle karşılaşmamız çok dramatikti. Belki tatil yapabilirim ama ülkemde olacağım" diye konuştu. 

ŞÜKÜR KAVUŞTURANA ADLI SİNGLE GELİYOR

Bayrama Şükür Kavuşturana adlı bir single çıkarıyoruz. Ben daha önce hiç single çıkarmadım bu ilk olacak. 

Seki basın toplantısında yeni şarkılarından birini de seslendirdi. 

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