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Deniz Seki... HAYRANINDAN ROMANTİK ŞİİR!..

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Deniz Seki... HAYRANINDAN ROMANTİK ŞİİR!..
Deniz Seki hafta sonu Girne'de sahneye çıktı. Sahnede kardeşi Serkan Seki ile düet yapan sanatçı bir hayranını kendisi için yazdığı şiiri sahnede okuttu keyifli anlar yaşadı.

Hafta sonu Girne Rocks Hotel’de sahne alan Deniz Seki  iki gün üst üste sahneye çıktı. Kıbrıs’ta hayranları için şarkılarını seslendiren sanatçı oldukça keyifli dakikalar yaşadı.

Sahneye modacı Gülşah Saraçoğlu’nun hazırladığı kıyafetlerle çıkan sanatçı ilk gece yeşil ikinci gece ise tamamen siyah bir kıyafet giydi.

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Kendisi  gibi şarkıcı olan erkek kardeşi ile sahnede düet yapan Deniz Seki  daha sonra kendisi için şiir yazan hayranı Erhan Nacar’ı sahneye aldı.

Hayranı şiiri Deniz Seki için sahnede okudu ve alkış aldı. Keyifli bir konser ortamı yaşadığını belirten sanatç ı “Sahneye çıkmak sahnede olmak benim en büyük ilacım. Şarkılarla gücüme güç katıyorum. Bir de beni dinlemek için gelen siz değerli  dinleyenlerim” dedi.

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