Deniz Seki... KARDEŞİNİ EVLENDİRDİ!

Şarkıcı Deniz Seki'nin müzisyen kardeşi Serkan Seki dün akşam evlendi.

Nişanlısı Faruk Salman'la yollarını ayıran Deniz Seki'nin gelin olmasını beklerken görümce oldu. Kardeşi Serkan Seki'yi evlendiren şarkıcı, düğünde şarkı söyledi.

"HAYAT KEŞKE HEP DÜĞÜN GİBİ OLSA"

İstanbul Hilton Kozyatağı’nda düzenlenen düğünden Deniz Seki, Instagram hesabından çiftin fotoğraflarını paylaşarak “Hayatımın en mutlu günü. En küçük kardeşimin düğünü var bugün. Hayat keşke hep düğün gibi olsa ama...” notunu düştü.

İŞTE DÜĞÜNDEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

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