Deniz Seki... MEDYA MENSUPLARINA TEŞEKKÜR MEKTUBU!

Deniz Seki tahliyesinin ardından Mecidiyeköy’de bir otele yerleşti, basın mensuplarına teşekkür mektubu yayınladı.

Otele girdiği sırada basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Seki, “İki gün sonra buluşunca her şeyi konuşacağız. Birazcık dinleneyim ne olursunuz. Hepinizi çok özledim” dedi.

Dinlenmek üzere Mecidiyeköy’de bir otele giden ünlü sanatçıya erkek arkadaşı Faruk Salman ve yönetmen kardeşi Serdar Seki eşlik etti. Burada da basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Seki, şimdi dinlenmek istediğini ama daha sonra konuşacağını söyledi.

Ünlü sanatçı otele girdiği sırada, “İki gün sonra buluşunca her şeyi konuşacağız. Birazcık dinleneyim ne olursunuz. Hepinizi çok özledim” ifadelerini kullandı.