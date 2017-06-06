  • BIST 98.332
  • Altın 146,267
  • Dolar 3,5158
  • Euro 3,9622
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!

Deniz Seki... MEDYA MENSUPLARINA TEŞEKKÜR MEKTUBU!

»
Deniz Seki... MEDYA MENSUPLARINA TEŞEKKÜR MEKTUBU!
Deniz Seki tahliyesinin ardından Mecidiyeköy’de bir otele yerleşti, basın mensuplarına teşekkür mektubu yayınladı.

 Otele girdiği sırada basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Seki, “İki gün sonra buluşunca her şeyi konuşacağız. Birazcık dinleneyim ne olursunuz. Hepinizi çok özledim” dedi.

denizseki_tesekkurmektubu.jpg

Dinlenmek üzere Mecidiyeköy’de bir otele giden ünlü sanatçıya erkek arkadaşı Faruk Salman ve yönetmen kardeşi Serdar Seki eşlik etti. Burada da basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Seki, şimdi dinlenmek istediğini ama daha sonra konuşacağını söyledi.

Ünlü sanatçı otele girdiği sırada, “İki gün sonra buluşunca her şeyi konuşacağız. Birazcık dinleneyim ne olursunuz. Hepinizi çok özledim” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hakan Akkaya... 'TAŞIYICI ANNE İLE BABA OLACAĞIM!'05 Haziran 2017 Pazartesi 19:15
  • Oryantal Didem... BABASINI KAYBETTİ!05 Haziran 2017 Pazartesi 18:41
  • Deniz Seki... 2.5 YIL SONRA GELEN ÖZGÜRLÜK!..05 Haziran 2017 Pazartesi 15:02
  • Deniz Seki... ÖZGÜRLÜĞE EVRAK ENGELİ!05 Haziran 2017 Pazartesi 13:52
  • Müjde Ar... YAZ ALIŞVERİŞİ YAPTI!05 Haziran 2017 Pazartesi 12:30
  • Engincan Ural... HIRSIZLIK ŞOKU!05 Haziran 2017 Pazartesi 12:15
  • Sibel Meriç... "BEVERLY HILLS KIZI" OLDU!..05 Haziran 2017 Pazartesi 11:05
  • Eser Yenenler... HOCASINA ESPRİ MALZEMESİ OLDU!04 Haziran 2017 Pazar 14:00
  • Sarp Apak... İSPANYA'DA DÜĞÜN!04 Haziran 2017 Pazar 12:45
  • Esra Sönmezer...MAÇKA PARKINDA YOGA !03 Haziran 2017 Cumartesi 19:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti