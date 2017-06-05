Deniz Seki... ÖZGÜRLÜĞE EVRAK ENGELİ!

Deniz Seki 4 yıl sonra cezaevinden özgürlüğüne adım atıyor. Bakırköy Cezaevi'nin önü medya mensupları ve Deniz Seki hayranları ile kuşatılmış durumda. Deniz Seki'nin sevgilisi Faruk Salman da kapıda bekliyor.

Deniz Seki ağlayarak girdiği cezaevinden bugün tahliye oluyor. Kardeşi ve sevgilisi Bakırköy Cezaevi'nin kapısında bekliyor. Deniz Seki'nin saat 12.00'da çıkacağı bildirilmişti. Ancak işlemleri uzadığı için henüz Deniz Seki hapisten çıkamadı. Uyuşturucu temin etmek suçundan 2014'de cezaevine giren Deniz Seki, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden çıkıyor. Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki ve nişanlısı Faruk Salman, 46 yaşındaki şarkıcının özel eşyasını kolilerle cezaevinden dışarı çıkardı. Deniz Seki'nin avukatı Naim Karakaya, tahliye için adliyeden gelecek evrakları beklediklerini açıkladı.