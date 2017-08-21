Deniz Seki... ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İLK KLİBİ!

3 yıl cezaevinde kalan ünlü şarkıcı Deniz Seki tahliyesinin ardından ilk klibini çekti. Bal Saklıyor isimli şarkısına klip çeken Seki, “Hayatı ve özgürlüğü kucaklayan bir klip yaptık” dedi.

Deniz Seki, TürkTelekom Müzik, Fizy, iTunes’ta satışa sunulduğu tarihten bu yana En Çok İndirilen şarkılar listesinde yer alan yeni şarkısı “Bal Saklıyor”a geçtiğimiz günlerde bir de klip çekti.

Üç yıl aradan sonra Nihat Odabaşı’nın kamerası karşısına geçen Deniz Seki’nin Bal Saklıyor klibi, muhteşem doğasıyla büyük ilgi gören Akyaka’da çekildi.

Akyaka’da Nihat Odabaşı yönetmenliğinde çekilen klip için tüm kıyafetleri özel olarak dikilen Deniz Seki iki gün süren çekimlerde keyifli anlar yaşadı.

Üç yıl aradan sonra ilk defa kamera karşısına geçen Deniz Seki, klip çekimleri tamamlandıktan sonra Akyaka’da bir gün daha kalarak tatil yaptı.

“Hayatı ve özgürlüğü kucaklayan bir klip yaptık” diyen Deniz Seki’nin doğa ile iç içe çekilen klibi müzikseverler ile buluştu.