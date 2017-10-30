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Deniz Seki... UMRE'YE GİTTİ!

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Deniz Seki... UMRE'YE GİTTİ!
Deniz Seki kutsal topraklara gitmeden Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Deniz Seki, "Kendimi iyileştirmeye, yaralarımı sarmaya gidilecek en güzel yere gidiyorum. Hepimiz adına dua edeceğim. Hakkınızı da helal edin. Benim de helal olsun. Çok heyecanlıyım." dedi.

Seki, "Kendimi iyileştirmeye, yaralarımı sarmaya gidilecek en güzel yere gidiyorum. Hepimiz adına dua edeceğim. Hakkınızı da helal edin. Benim de helal olsun. Çok heyecanlıyım." dedi.

"RUHUM ARINACAK"

Muhabirlerin "Döndüğünüzde başka bir Deniz Seki mi göreceğiz?" sorusuna ise ünlü şarkıcı "Ben değişmeyeceğim sadece ruhum arınacak. Dualar edeceğim. İlk kez gidiyorum." diye cevap verdi.

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