DENİZ SEKİ VE MAHKUM ARKADAŞLARINA YENİ YIL SÜRPRİZİ!

Ünlü sanatçı Deniz Seki, dün cezaevinde sanatçı dostlarının sürpriz ziyaretiyle mutlu anlar yaşadı.

Yeni yıl öncesi arkadaşları Deniz Seki'yi cezaevinde ziyaret ederek sürpriz yapan Deniz Akkaya, Gonca Vuslateri, Nükhet Duru, Özgün, Reyhan Karaca, Seren Serengil, Yeliz, Zara ve Özgür Aras Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde mutlu anlar yaşanmasına sebep oldular.

Yeni Yıl kutlaması için Deniz Seki’ye ve mahkum arkadaşlarına sürpriz yapan ünlüler şarkılarıyla mahkumlara moral verdiler.

Deniz Seki ‘nin menajeri Özgür Aras tarafından organize edilen görüşmede ünlü isimler şarkılarını Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nde yatan Deniz Seki ve mahkum arkadaşları için söylediler.

Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Başsavcı Vekili Hakan Uyar da sanatçılara eşlik etti.

2 yıldır cezaevinde yatan Deniz Seki’nin tutukluk hali 5 Haziran 2017 tarihinde bitecek.