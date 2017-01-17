Denizlili Hurşit... BARIŞ MANÇO'NUN GİTARI UĞURLU GELDİ!

44 yıl önce Barış Manço'nun gitar hediye ettiği Denizli'de yaşayan Hurşit Türkay'ın müziğe olan aşkı ilk günkü heyecanıyla devam ediyor.

Haber: Hulusi Tunca

Yıl 1973.. Bundan tam 44 yıl önce.. Hey muhbiriyim.. Her gün yüzlerce mektup geliyor dergiye.. O gün bir tane de bana çıktı Denizli damgalı.. Belli ki bir okur.. Hemen açtım:

“Merhaba Hulusi Abi.. Ben Denizlili bir ortaokul talebesiyim. Derginizde İspanyol gitar resimleri gördüm ve ben de çalmayı öğrenmeyi çok istiyorum. Burada sordum; 175 liraymış bir gitar. Annem pamuk işçisi. Almamıza imkan yok. Barış Manço bizim ilahımız. Bu gitar tutkunu talebeye bir gitar hediye edebilir mi acaba?..”

Hemen sevgili Barış Manço’yu aradım. Mektubu okudum. ‘Derhal’ dedi, adresi istedi ve hemen ertesi gün Denizli’ye bir gitarını postaladı.. Sonrasını gene o okurdan dinleyelim:

“19 Mayıs provalarının yapıldığı bir öğle vakti, postacı bizim gariban eve bir çağrı kağıdı bırakmış. Heyecanla Denizli Çınar’daki postaneye gittik..

Ve herkes başımıza toplandı orada.. Müthiş bir şeydi: Uzunca bir kutu.. İçinde İspanyol gitar olduğu belliydi.. İnanamadık.. Rüyalardaydım sanki.. Ama daha önemlisi gönderen: Barış Manço ‘Hey Dergisi’ yazıyordu.. Yaşım 17.. Sen ve Hey dergisi ve elbette ki Barış Manço olmasa idi şimdi Denizlili Anadolu Rock, Halk Rock bestecisi Hurşit Çakır & Grup Sis olmazdı ki..

Böyle bir anıyı kaç kişi yaşayabilirdi ki o dönemde değil mi Hulusi Abi.. Ki ben müzikal yolumu Barış Manço, Cem Karaca, Moğollar sentezinde çizmişsem bu sizlerin sayesinde oldu.. Ve o gitar beni aldı getirdi bu zamanlara kadar.. Barış Manço yaşayacak.. Hasretle yanaklarınızdan öpüyorum Hulusi Abi..”

Evet Denizlili Rock Star Hurşit Türkay’ın müzikal öyküsü böyle başladı böyle gelişti.. Şimdi de ‘Kavak Yelleri’ adlı son bestesi ve klibi ile özellikle yerel radyo ve TV kanallarında fırtınalar gibi esiyor..

Hele ki ulusal kanallardan birinde kendini gösterebilsin işte o zaman bu mükemmel sanatçının adını bütün Türkiye duyacak.

‘Kavak Yelleri’ klibi YouTube’da öylesine ilgi görmüş ki, hem yeni beste arayışında olan sanatçılar hem de İstanbullu radyocuar ve televizyoncular, bir bir davet etmeye başlamışlar sanatçıyı İstanbul’a.. ‘İstanbul’un taşı toprağı altındır..

Ama benim bestlerim de altın gibidir’ diyen Hurşit Türkay, “Amacımız Denizli’yi müzik sektöründe de en iyi şekilde temsil etmek, zirveye taşımak" diyor.. Belli ki bunu da yapabilecek güce sahip.. Denizli Son Nokta gazetesinin haberine göre şu anda Türkiye çapında 50’yi aşkın radyoda ‘Kavak Yelleri’ 1 numarada ve sürekli çalınıyor..

Denizli; belli ki Selahaddin Pınar, Özay Gönlüm, Tekin Akmansoy, Defne Yalnız, Settar Tanrıöğen, Tuba Ünsal ve Bulut Aras’tan sonra müzik ve sinema dünyasına bir sanatçı daha armağan ediyor.. Hoş geldin Hurşit Türkay.. Barış Manço’nun gitarıyla yaptığın bestelerini dinlemeye devam edelim..