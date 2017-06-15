Derya Baykal - Seren Serengil... KARŞILIKLI KIRIP DÖKTÜLER!

Seren Serengil, bir süredir magazin basınının gündeminde yer alan Derya Şensoy ve Sarp Levendoğlu ayrılığı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Seren Serengil Derya Şensoy'un sevgilisi Özay Bakır'ın Bodrum’da sahne aldığı mekana sakallı bir gençle geldiğini, alkolün etkisiyle sahneye çıkıp dans ettiğini söylemiş, araları kötü olduğu Sarp'ı kıskandırmak için sevgilisi Özay'ı kullandığını iddia etmişti.

Bunun üzerine Derya Baykal, Seren Serengil'in kızına söylediği sözleri duyunca çıldırdı. "Mahkemede görüşeceğiz." diyen Derya Baykal'a, Seren Serengil'in cevabı"Önce kızına evli adamlarla ne işin var diye sor." oldu.

Derya Baykal kendi programında konuyu sert sözlerle masaya yatırdı, Seren Serengil'e açtı ağzını yumdu gözünü. Kızlarına laf söylettirmeyeceğini ifade eden Derya Baykal, "Bazı İnsanlar tazminat davasının mahkemenin keyfini sürecek." dedi.

Derya Baykal, isim vermeden "Anne olmak çok zor bir iştir, anne olmayan anlayamaz. Televizyonlar bizim babamızın yeri değil.

Saygı, uslup diye bir şey yok mu? Bu işi yapıyorlarsa bir diyeti de var ama televizyona çıkıp insanlar hakkında istediğimizi söyleyemeyiz." diyerek Seren Serengil'i hedef aldı.

Kızgınlığı her halinden belli olan Derya Baykal, sözlerine "Ben şimdi çantamı taksam, yanıma da avukatımı alsam o kanala gitsem, onlar da savcılıktı, davaydı bunlarla uğraşsa nasıl olur? Kimse benim çocuklarım hakkında böyle konuşamaz"diyerek gözdağı verdi.

SEREN SERENGİL: 'ÖNCE KIZINA EVLİ ADAMLARLA ADIN ÇIKIYOR' DE!

Öte yandan Seren Serengil de kendi programında Derya Baykal'ın bu sözlerini karşılıksız bırakmadı.

Seren Serengil, Derya Baykal'a şu sözlerle yanıt verdi: Bu konuşmayı bize değil de, kızınızı karşınıza alıp onuna yapsanız daha iyi olurdu. Kızınızı bir gece kulübünde bizim gördüğümüz gibi inanıyorum ki bu serzenişleri ona yapardınız. Bütün Türkiye kızınızı 'yuva yıkan kadın' olarak gösteriyor. İnternete girerseniz, görürsünüz. Bir anne olarak tabii ki objektif olamıyorlar. Ama bize gelene kadar çocuğunuza 'kızım evli adamla adın çıkıyor' demiyor musunuz?

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Derya Baykal'ın sözleriyle şaşkına dönen Seren Serengil, Baykal'ın 'Anne olmayan anlayamaz' sözlerini duyunca gözyaşlarına engel olamadı.

Çocuk sahibi olmak istemesine rağmen olamadığını ve bu yüzden zaten üzgün olduğunu belirten Seren Serengil, Baykal'ın bu sözlerine çok alındığını da ekleyerek ağlamaya başladı.