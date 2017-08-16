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Derya Şen...4. SEZONU İMZALADI!

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Derya Şen...4. SEZONU İMZALADI!
Kanal 7 Ekranlarının Sevilen Günlük Dizi Filmi Elif, 4. Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor...

Green yapımın başarılı yapımcısı İnci Gülen Oaar, ilk olarak Elif dizisinin neşeli karakteri Tülay’a hayat veren başarılı oyuncusu Derya Şen ile 4. Sezonun anlaşmasını yaptı.

Yaz aylarında 2 sinema filminde rol alan Derya Şen “Green yapım bünyesinde olmaktan mutluyum.

Oyuncularına kıymet veren bir yapım firması, İnci hanımsa bir yapımcı değil bizler için iyi bir dost, yeni sezonda dizimiz büyük sürprizlerle geliyor” dedi.

Önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak dizi için Derya Şen “Her sezon başlangıcında bunu yaşıyorum içim kıpır kıpır ve heyecanlıyım.

Yeni oyunculuğa başlıyor gibiyim. Bu heyecan başarıyı getiriyor” ifadesinde bulundu.

Ağustos ayında yeni sezon çekimleri için motor diyecek olan ekip yeni sezona iddialarıyla hızlı başlıyorlar.

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