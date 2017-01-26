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Derya Şen... ACEMİ JÜRİ, İŞ BAŞINDA!..

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Derya Şen... ACEMİ JÜRİ, İŞ BAŞINDA!..
“Elif” isimli günlük dizi filminin oyuncusu Derya Şeni ilk kez "Perfect Model Of Turkey" de jüri koltuğuna oturacak.

Kemal Topuz tarafından organize edilen ve bu yıl 2. Düzenlenecek olan Perfect models of Turkey 2017 yarışması için yapılan yemekli geceye yarışmacılar ve jüri üyeleri birlikte katıldılar.

“Elif” isimli günlük dizi filmin güzel oyuncusu Derya Şen’inde ilk kez jüri koltuğunda oturacak olmasının yanında, Tuğba Özay, Metin Yıldız, Esra Sönmezer, Emre Kaya, Nurcan Sabur, Cüneyt Tek, Mevlüt Dede gibi isimlerde seçici kurulda yerlerini aldılar.

Yemek verildiği gecede modelleri yakından inceleyen Derya Şen, meraklı ve hayretle bakan gözlerin dikkatleri altında yakın incelemelerini sürdürdü.

Yarışmacı modelleri incelemesi sonucunda kendince bir karara vardığını da ifade eden ünlü oyuncu “Her işimde detaycıyımdır.

Her şeyi ince eleyip sık dokuyan bir yapıya sahibim, bu yüzdende evlenemedim zaten, benim favorim kesin yarışmayı kazanacak” dedi.

İncelemeler sonucunda hangi kriterlere dikkat ettiği konusunda sır vermeyen acemi jüri üyesi Derya Şen, oy vereceği yarışmacının adını da sır gibi sakladı.

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