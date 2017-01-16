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Derya Uluğ... 2. HİT GELİYOR "CANAVAR"

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Derya Uluğ... 2. HİT GELİYOR "CANAVAR"
2016 yılının en iyi çıkış yapan bayan sanatçısı olarak sayısız ödüller alan Uluğ, 'Canavar'ı geçtiğimiz günlerde Ayazağa'da hazırlanan platoda Ulaş Elgin yönetmenliğinde kliplendirdi.

İlk çıkış şarkısı 'Okyanus' ile 100 milyon kez dinlenmeyi başaran Derya Uluğ, bu kez yeni single'ı 'Canavar'ı müzikseverle buluşturuyor.

2016 yılının en iyi çıkış yapan bayan sanatçısı olarak sayısız ödüller alan Uluğ, 'Canavar'ı geçtiğimiz günlerde Ayazağa'da hazırlanan platoda Ulaş Elgin yönetmenliğinde kliplendirdi. 

Derya Uluğ  bu hareketli şarkıyı da 'Okyanus' şarkısında olduğu gibi Asil Gök ile birlikte yazdı. 'Canavar'ın aranjesi ise Ozan Çolakoğlu imzasını taşıyor.

"Canavar"  isimli single çalışması Türkiye'de ilk defa aynı şarkıya 2 ayrı baskı yapılarak çift CD olarak basıldı.

2 albüm kapağı arasında kararsız kalan Derya Uluğ'a  DMC ve Samsun Demir ayrı 2 ayrı baskıdan oluşan çift CD süprizi yaptı.

Bugün itibari ile müzik marketlerde ve digital platformlarda yer alacak olan şarkıyı; ulusal & yerel radyolarda dinleyebilir ve tüm müzik kanallarından izleyebilirsiniz.

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