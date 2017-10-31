Derya Uluğ... CUMHURİYET KONSERİNE BÖYLE BAŞLADI, BÖYLE BİTİRDİ!..

27 Ekim’de çıkardığı yeni şarkısı Nabız180’i ilk kez Zonguldak ve Muğla’da gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında verdiği konserlerde ilk kez sahnede seslendirdi.

Yeni şarkısını böyle güzel ve anlamlı bir günde ilk kez söylüyor olmasından duyduğu sevinci sanatçı sahneden sevenleri ile paylaştı.

Şarkının çıkmasının üzerinden henüz 2 gün geçmesine rağmen binlerce hayranının hep bir ağızdan Nabız180’i söylemesi üzerine güzel popçu hem mutlu oldu hem de duygulu anlar yaşadı.

29 Ekim coşkusunu meydanı dolduran binlerce Muğla’lı ile birlikte şarkılar söyleyerek kutlayan Derya Uluğ normal kostümü ile çıktığı sahnede ilerleyen dakikalarda artan soğuktan dolayı seyircilerden izin isteyerek montunu giyerek devam etti.