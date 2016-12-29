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Devrim Erden... RADYOCULARLA YENİ YIL PARTİSİ!

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Devrim Erden... RADYOCULARLA YENİ YIL PARTİSİ!
“Dev 2016” albümünün 2.klibini albümünde yer alan ve beğeni toplayan şarkısı “Sevemiyorum”a çeken Devrim Erden,düzenlediği lansman gecesinde birbirinden değerli radyocu dostlarına eğlenceli bir gece yaşattı.

Erken yeni yıl kutlaması da yapılan gecede bir konuşma yapan Devrim Erden, albümde bir başka şarkıya klip çekmeyi planlarken radyocu dostlarının “Sevemiyorum” şarkısına yoğunlaşıp çalmaya başlamasıyla bir anda bütün fikrimiz değişti, onların sayesinde Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çok güzel bir klip çektik.

Klipte bana eski futbolcu Mehmet Gönülaçar eşlik etti.

Klip gösteriminin ardından albüm pastasını kesen Devrim Erden radyocularla tek tek sohbet edip yeni yıl dileklerini ve hediyelerini sundu

“Sevemiyorum” radyolarda ve de klibiyle müzik kanallarında yayında!..

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