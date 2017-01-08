Didem Balçin... 'İSTEDİĞİM ŞEY OLMAZSA SURATIM DÜŞER!'

Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu, ‘Çakallarla Dans 4’ ile başarılı bir ivme yakalayan oyuncu Didem Balçın ile filmin yapımcısı ve yönetmeni Murat Şeker oldu.

Balçın ve Şeker, canlı yayında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularını samimi açıklamalarda bulundu...

Kendi Filmimi Beğenmedim

Daha önce rol aldığı 'Gulyabani' adlı korku filmiyle ilgili konuşan Didem Balçın, Türkiye’de Dabbe filminden başka korku filmi yapılamadığını belirtirken “ Korku filminde oynamayı çok isterim. Geçtiğimiz yıllarda bir korku filminde oynadım.

Ama kendi filmimi beğenmedim. Bana göre Türkiye’de en iyi yapılan korku filmi Dabbe’dir” dedi.

Kırtasiye Görünce Dayanamıyorum

Kendisi hakkında bilinmeyenleri anlatan Didem Balçın, alışveriş yapmayı sevmediğini belirtirken “ Ben diğer kadınlar gibi uzun alışverişler yapmayı sevmiyorum ama kırtasiye görünce dayanamıyorum.

Ayrıca maddi anlamda değil ama manevi olarak istediğim bir şey olmayınca suratsız çekilmez birisi oluyorum” dedi.

Adımı Kullanan Dolandırıcılar Var

Kendisinin adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilerin olduğunu söyleyen Murat Şeker “Benim adımı kullanarak dolandırıcılık yapan insanlar var.

Seni filmde oynatacağım diyerek insanlardan para istiyorlarmış. Ben yapımcıyım filmde oynatmak için para istemem para veririm. Daha bulamadık onları dedektifte değilim nasıl bulayım” dedi.

Pazarlamacılık Yaptım

Üniversite sınavlarını kazanamadığı yıl pazarlamacılık yaptığını söyleyen Murat Şeker “ Bir yıl üniversiteyi kazanamadım ve o yıl içerisinde daha cep telefonları çıkmadığı için araç telefonları, çağrı cihazları ve kitap pazarlaması, tezgahtarlık gibi bir çok işte çalıştım” dedi.