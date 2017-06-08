Didem Soydan... "HADDİMİ AŞTIM"!..

Ünlü manken Didem Soydan, oyunculuk kariyerini noktaladığını açıkladı

Ünlü manken Didem Soydan, oyunculuk kariyerini noktaladığını açıkladı: “Ben oyuncu değilim. Eğitimim de yok.

Denedim zamanında. Öyle bir hadsizlik yaptım. Ama yeteneksiz olduğum anlaşıldı. Artık bulaşmıyorum.”



Irmak Ünal da hakkında çıkan yasak aşk haberlerine yanıt verdi. Emre Karabacak’la mutlu bir evliliği olduğunu söyleyen Ünal, “İhanet haberleri çok saçma.

Evliliğimde her şey yolunda. Biz genelde beraber dolaşmadığımız için ayrıldığımızı zannettiler” dedi.