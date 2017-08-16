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DİKKAT!.. GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİZİ NE SIKLIKLA YENİLEMENİZ GEREKİYOR?..

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DİKKAT!.. GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİZİ NE SIKLIKLA YENİLEMENİZ GEREKİYOR?..
Güneş gözlüklerinin de zaman aşımına uğradığını ve belirli aralıklarla değiştirmek gerektiğini biliyor muydunuz?

Gözlerimizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş gözlüğü kullanıyoruz.

Ancak gözümüzü koruyan güneş gözlüklerini de belli aralıklarla değiştirmemiz gerektiğinden haberdar değiliz.

Yale Tıp Fakültesi Oftalmoloji Bölümü Yardımcı Profesörlerinden Michale Ehrlich'e göre UV ışınlarına karşı koruma etkisini zamanla kaybeden güneş gözlüklerini iki yılda bir değiştirmek gerekiyor. Gözlerimizi güneşin zararlı ışınlarından güneş gözlüklerimizi yeniledikçe koruyabiliriz.

Güneşin etkisini hissettiğimiz yaz ayları ile birlikte gözlerimizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş gözlüğü kullanımı önemli hale geldi.

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen"Gözler Her Şeydir” başlıklı seminerde göz uzmanları bir araya gelerek; güneş gözlüğü kullanımının önemini, güneş gözlüğü seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları ve güneş gözlüğünün korunması ile ilgili yapılan son araştırma sonuçlarını paylaştı.

2 yılda bir değiştirmek gerek

Prof. Ehrlich'in seminerdeki konuşması ise kimsenin bilmediği çok önemli bir konuyu gündeme getirdi. Ehrlich konuşmasında güneş gözlüklerinin koruma özelliğini zamanla nasıl kaybettiğini anlattı.

Özensizce çantamıza attığımız, plajda kum tanelerine emanet ettiğimiz güneş gözlüklerimiz üzerinde oluşan ve bazen gözle bile görülemeyen çizikler nedeni ile güneş gözlüklerinin iki yılda bir değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çünkü bu çizikler, gözlüğün camına verdiği hasar ile UV ışınlarını sızdırıyor ve güneş gözlüğü sadece bir aksesuara dönüşerek, göz sağlığını tehdit ediyor.

Prof. Ehrlich'in yanı sıra Amerika Oftalmatoloji Akademisi uzmanları da sadece güneş gözlüğünde oluşan çiziklerin değil, UV ışınlarının da güneş gözlüğü camını incelttiğini vurguluyor.

Prof. Ehrlich'in kullanıcılara tavsiyesisi ise "Günde 2 saat bile kullanıyor olsanız güneş gözlüklerinizi iki yılda bir değiştirin” yönünde.

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