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DİKKAT!... ORUCUNUZU BALLI SU İLE AÇIN...

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DİKKAT!... ORUCUNUZU BALLI SU İLE AÇIN...
Balın, oruç açılırken su ile karıştırılarak içilmesinin yanı sıra iftar sofralarının vazgeçilmezi olan tatlıya alternatif olarak da tüketilmesi öneriliyor.

Ramazan ayında, uzun süren açlık ve susuzluktan mideyi korumak için ham balı sofralardan eksik etmemek gerekiyor.

Sindirim sistemini rahatlatan gıdaların başında yer alan ham bal, mide şişkinliğini önleyerek, bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlıyor.

Öte yandan ham bal, içerdiği vitamin ve minerallerle, karaciğerden toksinlerin atılmasına da yardımcı oluyor.

Ham balın, oruç açılırken su ile karıştırılarak içilmesinin yanı sıra iftar sofralarının vazgeçilmezi olan tatlıya alternatif olarak da tüketilmesi öneriliyor.

Mideyi koruyor

Ham balın uzun süreli açlıktan kaynaklanan mide şikayetlerinin önlenmesine yardımcı olduğunu belirten Honeyci Beslenme ve Diyet Uzmanı Emine Burun Güler, "Ramazan boyunca uzun süreli açlık mide sikayetlerinin artmasına yol açıyor. Bu şikayetlere doğal çözüm olarak işlenmemiş ham balı alternatif olarak önerebiliriz.

Özellikle balın antibakteriyel, antioksidan, prebiyotik etkilerinin yara iyileşmesini hızlandırdığı, mide sorunlarına karşı kullanıldığı ve özellikle antimikrobiyel etkisinin akut ve kronik mide lezyonlarını karşı mideyi koruduğu ispatlanmıştır. Bu özelliklerden dolayı orucumuzu 1 tatlı kaşığı ham bal ile açabiliriz” ifadelerini kullandı.

Orucunuzu ballı su ile açabilirsiniz

Uzun süreli açlığın midedeki asidi artırdığını söyleyen diyetisyenler, "Boş mideye alınan ham bal, mide asidini nötralize ederek bizi rahatlatacaktır. Ayrıca hızla kana karıştığı için tokluk uyarısı da beyne daha hızla iletilecektir.

Ayrıca orucumuzu açarken 1 bardak ılık suya katacağımız 1 tatlı kaşığı bal bağırsaklarımızın daha iyi çalışmasını sağlayarak, ramazanda görülen kabızlığı da gidermemize yardımcı olacaktır” dedi.

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