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Dinçer Karacalar... YENİ GÖREVİ "ÇAĞRI GAZETESİ"NDE!..

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Dinçer Karacalar... YENİ GÖREVİ "ÇAĞRI GAZETESİ"NDE!..
Tecrübeli gazeteci Dinçer Karacalar yeni gorevine Yeni Çağrı gazetesinde başladı. Karacalar kalemi ile gazetenin sağlık, magazin ve alışveriş sayfalarına hayat verecek.

Medya sektörüne 1987 yılında Sabah Gazetesi’nde başlayan Dinçer Karacalar Asil Nadir’in sahibi olduğu Fotospor’da Beşiktaş ve Amatör Spor Muhabiri olarak görev yaptı.

 

Fotospor sonrası Doğan Grubu’na bağlı Meydan Gazetesi’nde çalışan Dinçer Karacalar ardından televizyona transfer oldu.

 

Önce Ahmet Özal’ın sahibi olduğu Kanal 6’daTop Secret programında ardından da HBB’de Megazin programlarında magazin muhabirliği görevlerini üstlendi.

 

Hakan Solaker’in yönetimindeki aylık magazin ve cemiyet dergisi Bonne Vie’de “Vitrin Notları” adlı bir köşe yapan Dinçer Karacalar şimdilerde de Yeni Çağrı Gazetesi’nde cuma günleri “Sağlıklı Günler”; pazar günleri de “A’dan Z’ye” adlı alışveriş sayfalarında yazacak.

 

 

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