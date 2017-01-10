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Diriliş ‘’Ertuğrul’’... BİTMEYEN SİNSİ OYUNLAR!

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Diriliş ‘’Ertuğrul’’... BİTMEYEN SİNSİ OYUNLAR!
TRT 1’in rekortmen dizisi Diriliş “Ertuğrul” 11 Ocak Çarşamba saat 20.00’da 72. bölümü ile TRT 1 ekranında izleyici ile buluşacak.

Diriliş Ertuğrul, yeni bölümü ile yine etkileyici sahneleri ekrana getirecek.

 Oba beyinin her türlü zorluğa rağmen babası Süleyman Şah'tan aldığı gücü bir türlü daha da ateşlendirmesi, ortalığı kasıp kavuracak.

 Bitmeyen Sinsi Oyunlar

Geçen bölümde, sinsi planlarına ara vermeden devam eden Ural son olarak Karakoncolos’u kullanarak Ertuğrul Bey’in altın madenine baskın yapmıştır.

Baskın gerçekleşmiş fakat Ertuğrul son anda yetişerek Haçaturyan’ı kurtarmıştır. Şimdi bütün deliller Ural’ı işaret etmekte iken Ertuğrul Bey’in tutumun ne olacağı merak beklenmektedir.

 Hanlı Pazar Ertuğrul Bey tarafından fethedilmiş, pazarın ticareti Müslümanca bir anlayışla yürütülmeye başlamış fakat etraftaki şer ocakları bu durumdan memnun değildir.

Bu kişiler sinsi planlarla Ertuğrul Bey’in kurduğu bu yapıyı yıkmak için neler yapacaktır? Bölgedeki eşkıyaların hamlelerini bir bir bertaraf eden Ertuğrul, Karacahisar kalesinden gelen beklenmedik habere karşı nasıl bir hamlede bulunacaktır?

Sultan Alaattin’in civarda sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey içine düştüğü zor durumlarda nasıl bir strateji uygulayacağı merakla beklenmektedir.

 Aşkın Dönüşümü

Ertuğrul’un evlilik teklifini reddetmesiyle onuru kırılan Aslıhan’ın aşkı bir anda kine dönüşecektir.

Onun bu halini fark eden Çolpan bu fırsattan nasıl istifade edecektir ve iki oba kadınlarının çalıştığı kilimhanede işler nasıl devam edecektir?

 Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç’in yer aldığı; senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ’ın yazdığı, Metin Günay’ın yönetmenliğini üstlendiği Diriliş ‘’Ertuğrul’’ 9 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında olacak.

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