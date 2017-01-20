Diriliş ‘’Ertuğrul’’... BİTMEYEN SİNSİ PLANLAR!

Diriliş ‘Ertuğrul’ 74. bölümü ile 25 Ocak 2017, Çarşamba akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş ‘Ertuğrul’un 74. bölümü yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

25 Ocak Çarşamba günü TRT 1’de ekrana gelecek bölümünde türlü oyunlara karşı göğüs geren, kurulan tuzağı tersine çeviren ve nihayet tekfurun kızını kurtararak kaleden sağ çıkmayı başaran Ertuğrul Bey’in nefes kesen sahneleri izleyici ile buluşacak.

Bitmeyen sinsi planlara ve oyunlara karşı mücadele eden, kurulan tuzağı tersine çeviren Ertuğrul Bey ve alpları Tekfur’la dostluk ilişkisi kurmuşlardır.

Fakat hain emelleriyle bu oyunu bozmak isteyen Vasilius boş durmayacaktır. Şimdiki planı Ertuğrul’un hanında Tekfur’u öldürterek Ertuğrul’u zor durumda bırakmak ve Türklerle Bizans arasında savaş başlatmaktır.

Peki, Vasilius bu planında başarıya ulaşacak mıdır? Aslıhan’a ilgisi olan Sadettin Köpek, Ural’ın da desteğiyle Candar Bey’den Aslıhan’ı istemiştir. Bu teklife Candar Bey ne diyecektir?

Önceki bölümlerde babasına mutlak itaat sözü veren Aslıhan, Saadettin Köpek ile evliliğe olumlu yaklaşacak mıdır? Bu meselede Aliyar’ın tutumu ne olacaktır?

Daha önce Çolpan’la birlikte Toktamış Bey’i öldüren Aybüke, Kutluca tarafından sorguya çekilmiş, bu tehlikeli durum Çolpan’a yansıtılınca Çolpan hemen harekete geçerek acımadan Aybüke’yi öldürmüştür.

Gün geçtikçe Çavdar Obasında gördüğü kirli işlerden rahatsız olan Kutluca nasıl bir tavır içinde olacaktır? Bu ölümün bir cinayet olduğunu öğrenebilecek midir? Öğrenirse nasıl bir tutum içinde olacaktır?

Yeni bölümünde büyük bir oyun içerisine düşmüş Ertuğrul Bey ve alpları düştükleri tuzaktan habersiz olarak kalede mahsur kalmıştır.

Sultanın sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey şimdi savaş çıkarmakla suçlanmaktadır. Kaleden alplarıyla birlikte nasıl sağ çıkacaktır? Bu durumu haber alan Candar, Köpek ve Ural ne şekilde davranacaktır?