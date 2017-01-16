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Diriliş ‘’Ertuğrul’’... ERTUĞRUL'A BÜYÜK TUZAK!

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Diriliş ‘’Ertuğrul’’... ERTUĞRUL'A BÜYÜK TUZAK!
Diriliş ‘Ertuğrul’ 73. bölümü ile 18 Ocak 2017, Çarşamba akşamı saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş ‘Ertuğrul’un 73. bölümü yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getirecek.

18 Ocak Çarşamba günü TRT 1’de ekrana gelecek olan yeni bölümünde Burçin Abdullah, Diriliş ‘Ertuğrul’ Helena karakteri ile obaya dahil olacak.

 Yeni bölümünde büyük bir oyun içerisine düşmüş Ertuğrul Bey ve alpları düştükleri tuzaktan habersiz olarak kalede mahsur kalmıştır.

Sultanın sulhu tesis etmekle görevlendirdiği Ertuğrul Bey şimdi savaş çıkarmakla suçlanmaktadır. Kaleden alplarıyla birlikte nasıl sağ çıkacaktır? Bu durumu haber alan Candar, Köpek ve Ural ne şekilde davranacaktır?

 Her türlü tuzağı zekasıyla ve bileğinin gücüyle def etmeyi başaran Ertuğrul sultana verdiği söz gereği kılıcını kullanmamaktadır fakat düşman saldırılarını arttırmaktadır. Ertuğrul’un bu saldırılara karşı yeni stratejisi ne olacaktır?

 Aşk Kıvılcımları!

 Candar Bey’in evinde misafir olan Sadettin Köpek, Aslıhan’a karşı duygusal bir yönelim içerisindedir. Bunu fark eden Ural, Sadettin Köpek’i evliliğe teşvik eder.

Saadettin Köpek ne yapacaktır? Aşka susamış olan Bamsı’nın gönlü mucize şekilde karşısına çıkmış Helena’ya kaynar.

Helena ise Bamsı’yı kendilerinin kervanına saldıran kişi olarak bilmektedir. Helena gerçeği öğrenecek midir? Bamsı’nın duyguları karşılık bulacak mıdır? 

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