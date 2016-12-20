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Diriliş ‘’Ertuğrul’’... FETİH VAKTİ!

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Diriliş ‘’Ertuğrul’’... FETİH VAKTİ!
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç’in yer aldığı TRT 1’in rekortmen dizisi Diriliş “Ertuğrul” 70. Bölümü ile 21 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00’da ekrana gelecek.

Simon, Turgut’un sadakatini kullanarak Ertuğrul’u zehirlemiş, ancak Ertuğrul bu suikasttan kurtulmayı başarmıştı. Bu suikast girişimini kendi lehine kullanarak Hanlı Pazar’ı basmaya karar veren Ertuğrul Bey, bu baskında başarılı olup Hanlı Pazar’ı fethedebilecek mi?

Kayıların baskın yapacağından haberdar olan Simon, Ertuğrul’a rağmen Turgut’tan ve tüm Kayılardan Maria’nın intikamını alabilecek mi?

 Akıl İle Gönlün Mücadelesi…

Ertuğrul Bey’in sırrını saklamak zorunda olan Halime, Hayme Ana’nın Ertuğrul için döktüğü gözyaşları karşısında zor anlar yaşamaktadır.

Hayme Ana’nın gözyaşları ve Ertuğrul’un planı arasında sıkışıp kalan Halime, Ertuğrul Bey’in sırrını koruyabilecek mi? Bunun yanında öldü zannedilen Ertuğrul Bey’i yeniden karşısında gören Kayıların tepkisi ne olacak?

 Gerçek Gözyaşlarına Karışan Timsah Gözyaşları…

Ertuğrul Bey içi yaş döken tek oba Kayı Obası değildir. Çavdar Obası da Ertuğrul’un beklenmedik ölümünün yasını tutmaktadır. Ancak Kayıların bu zor durumundan dahi faydalanmayı amaçlayan Ural hangi stratejinin peşindedir?

Tam da Aslıhan’ı Ertuğrul’la evlendirmeyi amaçlayan Candar Bey, gelişen hadiselerden sonra hangi karara varacak? Bütün bunlar yaşanırken Toktamış ve Ertuğrul’un zehirlenmelerindeki benzerliğin peşini bırakmayan Aliyar, ağabeyi Ural’ın izine ulaşabilecek mi?

 Yapımcılığını Tekden Film’in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ’ın yazdığı, Metin Günay’ın yönetmenliğini üstlendiği Diriliş ‘’Ertuğrul’’ 21 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında olacak.

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