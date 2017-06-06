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Diriliş ‘’Ertuğrul’’...TUZAĞA TUZAK!

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Diriliş ‘’Ertuğrul’’...TUZAĞA TUZAK!
Diriliş ‘Ertuğrul’ 7 Haziran Çarşamba günü saat 20.45’te 90. böllümü ile TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Diriliş Ertuğrul’un 7 Haziran Çarşamba günü TRT 1’de ekrana gelecek bölümünde, Ekaterina’dan Sultan Aleaddin’in Hanlı Pazar’da olduğunu öğrenen Vasilius büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere yola çıkmıştır.

Vasilius’un bu hamlesini fark eden Ertuğrul ise Sultan Aleaddin’i korumak için yeni bir plan yapmış ve Vasilius’u kendi tuzağına çekmiştir. Vasilius, Ertuğrul ve Sultan’ı tuzağa düşürdüğünü sanırken aslında kendisi tuzağa düşmüştür.

Peki bu karşılaşmanın sonu ne olacaktır? Büyük bir orduyla gelen Vasilius mu yoksa hazırlıklı olan Ertuğrul mu kazanacaktır?

 Diğer yandan Sultan Aleaddin İbn-Arabi’nin duaları ve şifasıyla ölümden kurtulmuş ve sağlığına kavuşmuştur. Emir Saadettin şimdi kaygı içerisindedir.

Zira Sultan Aleaddin kendisini kimin zehirlediğini anlamaya çalışacaktır. Peki Sultan Aleaddin kendisini zehirleyenin Emir Saadettin olduğunu anlayacak mıdır?

Köşeye sıkışmış olan Emir Saadettin bu çetin halden sıyrılabilecek midir?

 Diriliş ‘Ertuğrul’ 7 Haziran Çarşamba günü saat 21.00’da TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. 

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