DJ Hasan Köseoğlu... YAŞAM SAVAŞI 2 HAFTA SÜRDÜ!..

Merdivenlerden düşüp yaralanan ve hastaneye kaldırılan DJ Hasan Köseoğlu, iki haftadır süren yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde merdivenlerden düşerek başını zemine çarparak ağır yaralanan DJ yaşamını yitirdi.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Geride bıraktığımız ayın son günlerinde Bodrum'daki evinin önünde merdivenlerden düşüp yaralanan ve hastaneye kaldırılan DJ Hasan Köseoğlu beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı.

YAŞAM MÜCADELESİ İKİ HAFTA SÜRDÜ

Apar topar ameliyata alınan ve ilaç tedavisiyle uyutulan Köseoğlu'nun yaşam mücadelesi iki hafta sürdü. Köseoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



BASKIN ORAN'IN ÜVEY OĞLUYDU

Bodrum'daki bazı gece kulüplerinde DJ'lik yapan Köseoğlu'nun, akademisyen ve siyasetçi Baskın Oran'ın üvey oğlu olduğu belirtilmişti.

BİRCE AKALAY DA DUYURDU

42 yaşındaki Köseoğlu'nun yakın arkadaşı Birce Akalay sosyal medya hesabından onunla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı.

İşte Birce Akalay'ın o paylaşımı;

"Aklım, kalbim darmaduman bu sabah. Senin bu sessiz gidişin, tıpkı kendin gibi, bu boktan düzene tokat gibi… Güle güle git dostum,kardeşim. Güzel müzikler çalsın yolunda sana ve Ege maviliğinde pembe beyaz begonvil dalları tutsun elinden. Geçtiğin eşikten biz de geçip yanına geleceğiz bir gün Hasan'ım… Gençliğim, en güzel yıllarım, 4 omzumdan biri, canım Hasan'ım… Derin, büyük bir boşluk oldu şimdi sen gidince… Kalp ağrısı mıh gibi… Hep gülen gözlerin solmadan gidişin tek tesellim. Yakışıklım. Sonsuzsun şimdi… Hasan, seni çok özleyeceğim, çok özleyeceğiz… Işıklarla uyu."