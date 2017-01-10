Doğa Rutkay’la Her Şey Bu Masada 11 Ocak Çarşamba saat 20.00’de kazananların kanalı Bloomberg HT’de.

Doğa Rutkay’la Her Şey Bu Masada, birbirinden renkli konukları ve ilgi çekici konularıyla eğlendiren, kendi gündemini yaratan sohbetleriyle, gündeme nefes aldırmak için Bloomberg HT izleyicisiyle buluşuyor!

Doğa Rutkay’la Her Şey Bu Masada bu akşam birbirinden güzel 4 kadını ağırlıyor. “Nereye Gitti Bütün Çiçekler” oyunuyla aynı sahneyi paylaşan Şenay Gürler, Melisa Doğu, Goncagül Sunar ve Feri Baycu Güler, Doğa Rutkay’ın konuğu oluyor.

“Nereye Gitti Bütün Çiçekler” oyununun güzel oyuncuları kendileri için hazırlanan sürprizlerin şaşkınlığını yaşarken, bir yandan da oyunun müziklerinden oluşan keyifli performanslar sergiliyor.