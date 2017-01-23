Doğa Rutkay’la Her Şey Bu Masada... ZERRİN ÖZER'LE DUYGUSAL DAKİKALAR!

Doğa Rutkay’la Her Şey Bu Masada bu akşam Türk Pop Müziği’nin efsane sesi Zerrin Özer’le dünden bugüne nostaljik bir yolculuğa çıkıyor.

Doğa Rutkay’la Her Şey Bu Masada, birbirinden renkli konukları ve ilgi çekici konularıyla eğlendiren, kendi gündemini yaratan sohbetleriyle, gündeme nefes aldırmak için Bloomberg HT izleyicisiyle buluşuyor.

Doğa Rutkay’la Her Şey Bu Masada bu akşam Türk Pop Müziği’nin efsane sesi Zerrin Özer’le dünden bugüne nostaljik bir yolculuğa çıkıyor.

Yeni single çalışması “1 Şarkı 2 Zerrin” ile ses getiren Zerrin Özer, hayatına ve kendisine dair samimi açıklamalarıyla geceye damgasını vuruyor.

Hazırlanan sürprizler karşısında duygusal anlar yaşayan usta sanatçı söylediği şarkılarla da kulakların pasını siliyor.