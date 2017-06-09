Doğan Bircan... SIR ÖLÜM!

Geçtiğimiz yıl görkemli bir nikah töreni ile evlenen 32 yaşındaki Diş Hekimi, televizyon yapımcısı ve sunucusu Doğan Bircan vefat etti.

32 yaşındaki ünlü televizyoncu Doğan Bircan'ın vefat etti.Aynı zamanda Diş Hekimi olan Bircan'ın cenazesi, Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. YALÇIN ÇAKIR: ACIMIZ BÜYÜK Beyaz TV'de yayınlanan 'Yalçın Abi' programını sunan televizyoncu Yalçın Çakır, instagram hesabından şu paylaşımı yaptı: DOĞAN BİRCAN KİMDİR? 1985 yılında Ankara'da dünyaya gelen Doğan Bircan, 2008 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur. 2008 yılı sonrası çeşitli kliniklerde görev alan ve 2014 yılı itibari ile kendi kliniğinde hizmet vermeye başlayan Bircan, sağlık ile ilgili bilgilendirme konularında çok sayıda programa konuk olmuş ve özel kanallarda sağlık programı sunuculuğu yapmıştır.