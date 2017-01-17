DOĞAN GRUBUNDAN ACUN'A REST!..

Acun Ilıcalı ile Hürriyet Magazin servisi arasında uzun zamandır devam eden kavganın boyutu iyice büyüdü.

Kanal D Magazin, Acun Ilıcalı ile ilgili her türlü görüntüye yasak getirdi.

Hürriyet magazin servisinde başta Cengiz Semercioğlu olmak üzere, uzun zamandır magazin haberlerinde de sert eleştirilen Acun Ilıcalı, kendi yayınlarının görüntülerini Kanal D’nin almasını yasaklamıştı.

Bunun üzerine Hürriyet magazinden sonra Kanal D magazin servisi de Acun Ilıcalı ve yayınlarıyla ilgili hiçbir görüntü yayınlamama kararı aldı.