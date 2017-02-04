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DONALD TRUMP TİYATRO SAHNESİNDE!

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DONALD TRUMP TİYATRO SAHNESİNDE!
Erhan Yazıcıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’inin başkanı Donald Trump’ı canlandıracak. Amerika’nın lideri Trump, günahı ile sevabı ile dünyada ilk kez tiyatro sahnesinde olacak.

Erhan Yazıcıoğlu’na Nurseli İdiz, Volkan Severcan ve Melda Gür’ün eşlik edeceği “Aşk –ı Memduh” oyununun dünya prömiyeri; 13 Şubat Pazartesi günü Trump’ın kendi binasında kendisinin oynanacağı Trump AVM’de gerçekleştirilecek.

“Aşk-ı Memduh” oyununda Erhan Yazıcıoğlu ve Nurseli İdiz tam 15 sene sonra tekrar bir araya gelerek, sevgili olacaklar.

Bir döneme damga vuran “Cahide” oyununda birlikte sahneyi paylaşan ikiliye, anlaşamayan bir çifti canlandıracak olan Volkan Severcan ve Melda Gür eşlik edecek.

Erhan Yazıcıoğlu “Trump’ın dünya için ne kadar yararlı olacağı tartışılır ama bir oyuncu için çok önemli bir kaynak olacağı da şüphesiz. 

Aşk ilişkilerinin, dünya sorunlarının, biraz politikanın olacağı değişik bir komedi oyunu ile karşılaşacak seyirciler. Tüm dünyada herkesin keyifle seyredebileceği bir oyun oldu”  dedi. 

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