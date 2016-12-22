Dönerse Senindir... GALAYA ÜNLÜ AKINI!

Yapımcılığını TAFF’ın üstlendiği, 2016’nın merakla beklenen son filmi “Dönerse Senindir” 21 Aralık Çarşamba günü Zorlu PSM’de gala yaptı.

“Aşk acısının en romantik hali”ni beyazperdeye yansıtacak olan filme ilgi büyüktü! İlk defa seyirciyle buluşan film, davetlilerden tam not aldı!

GALADA YILDIZLAR GEÇİDİ!

Galaya akın eden davetliler arasında Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman, Demet Akbağ, Aslı Enver, Burak Özçivit, Murat Dalkılıç, Mustafa Ceceli, Soner Sarıkabadayı, Sarp Apak, İlker Kızmaz, Gupse Özay, Eser Yenenler ve Dila Tarkan, İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç, Suna Yıldızoğlu, Sadi Celil Cengiz, Hakan Özoğuz (Athena), Kemal Uçar, Hatice Aslan, Sedef İybar, Müjde Uzman, Yavuz Seçkin ve kızı Zeynep Seçkin, Erdem Kınay ve Sinem Kınay, Tuğba Coşkun, Tümer Metin ve küçük oyuncu Berat Efe Parlar da vardı.

Davetliler, canlı müzik eşliğinde ‘Dönerse Senindir’de bir fotoğrafçıyı canlandıran Murat Boz’un filmde çektiği fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi. Sergide, Mehmet’in (Murat Boz) Selin’e (Yasemin Allen) olan aşkını ve ayrılık sürecini yansıtan kareler yer aldı.

‘Dönerse Senindir’in galasında filmin başrol oyuncuları Murat Boz, İrem Sak, Yasemin Allen’ın yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Burak Sevinç ve küçük oyuncu Taha Sönmezışık filmi davetliler ile birlikte izlemeye geldi.

“ÇOK EĞLENCELİ BİR ROMANTİK KOMEDİ”

Tüm ekip, film gösteriminden önce kırmızı halı seramonisinde basınla buluştu. Mikrofonu ilk alan Murat Boz: “Gayet eğlenceli bir romantik komedi bekliyor seyircileri. Mehmet adında idealist bir fotoğrafçıyı canlandırıyorum. Aşk acısı çeken bir arkadaş, aşk acısına rağmen hayata tutunan ve umudunu kaybetmeyen ve aşkını geri kazanmak için her şeyi göze alabilen bir arkadaş. Onun maceralarını izleyeceğiz” dedi.

İrem Sak ve Yasemin Allen da karakterini şu cümlelerle anlattı:

İrem Sak: “Mehmet’e Selin’i, geri kazanması için sonuna kadar yardım eden çetemle, yani onun en yakın arkadaşlarıyla beraber, o aşkını geri kazansın diye sonuna kadar yardım eden yakın arkadaşını oynuyorum”.

Yasemin Allen: “Hayatta belli amaçları olan, müzikle ilgilenen, kariyerine düşkün bir kız olan Selin’i canlandırıyorum. Hırslı değilim ama ne istediğini bilen bir kız”.

HERKES BİRBİRİNE HAYRAN

İrem Sak: “En şanslı Murat Boz kayranıyım, bunu artık kabul ediyorum” deyince Murat Boz da “Herkes birbirine hayran filmde, oyuncu arkadaşlarıma da ben hayranım. Çok şanslı hissediyorum kendimi” dedi.

“BU FİLMDE OYNAYACAĞIMI DUYUNCA HAVALARA UÇTUM”

Çok yetenekli oyuncularımızdan bir, çetenin elebaşlarından, iyi bir oyunculuk sergiliyor diyerek sözü küçük oyuncu Taha Sönmezışık’a bıraktı. Taha “Filmde Mehmet’e (Murat Boz) yardım ediyorum. Çok mutlu oldum, bu filmde oynayacağım haberini duyunca havalara uçtum.

Davetliler tarafından dakikalarca alkışlanan film ayrılık sonrası yaşanan depresyonu ve sonrasında sevgiliyi geri döndürme çabalarını eğlenceli bir dille anlatıyor.

Mehmet’in (Murat Boz), hayatının aşkı Selin’den (Yasemin Allen) ayrıldıktan sonra, onu geri kazanmak için, Defne’yle (İrem Sak) birlikte işbirliği yapmasıyla başlayan macera 23 Aralık’ta sinemalarda olacak.

Yapımcılığını TAFF’ın üstlendiği filmin yönetmeni Erol Özlevi, senaryo ise Gizem Elçi ve Oğulcan Türe imzalı.

Yapımcı: TAFF Pictures

Yönetmen: Erol Özlevi

Senaryo: Gizem Elçi, Oğulcan Türe

Oyuncular: Murat Boz, İrem Sak, Yasemin Allen, Uraz Kaygılaroğlu, Serhat Özcan, Burak Sevinç, Taha Sönmezışık