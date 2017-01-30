Dr. Ender Saraç... "TÜRK HALKI GİZLİ DEPRESYONDA, BU NEDENLE KİLO ALIYORUZ"!..

Malatya'da bulunan bir AVM, önceki gün ziyaretçilerini doktor Ender Saraç'la buluşturdu.

Banu Noyan organizasyonuyla Malatyalılarla buluşan Ender Saraç, özellikle hanımlara sağlıklı beslenmeyle ilgili önerilerini sundu.

Lezzetli yemekleri ve kayısısıyla ünlü Malatya'da formda kalmanın sırlarını da anlatan Ender Saraç, tatlı krizleri için kayısılı bir tarif verdi.

Saraç, hanımların evlerinde kolayca yapabileceği kayısılı tatlı tarifini şöyle anlattı:

"3-4 tane kuru kayısıyı bir tavada bir tatlı kaşığı suyla hafif kaynatıyoruz. Üzerine yarım tatlı kaşığı kakao ekliyoruz. Bulamaç yapıp soğutuyoruz. İşte güzel doğal bir çikolata."

Son dönemde ülkemizde obezite hastalığının artmasının nedenlerini de anlatan Doktor Ender Saraç, "Pek çok insan hareket etmesi gerektiğini, yeşil çay içmesi gerektiğini biliyor.

Kızartma ve beyaz undan uzak durması gerektiğini biliyor. Ancak buna rağmen obezite artıyor. Çünkü 2 yıldır Türk insanı ruhsal olarak biraz yorgun düştü.

İçine atıyor, bu nedenle gizli depresyon çok yaygın. Bu enerji açığını tatlı ve hamur işi yiyerek gidermeye çalışıyor.

İnsanların bildiği kuralları uygulaması, zayıflaması çok zor. Önce gizli depresyon ve obezite ciddiye alınmalı" diye konuştu.

Doktor Ender Saraç, "Şimdi size öyle bir tarif vereceğim ki kolestrolü düşürecek, kanı sulandıracak, tansiyona iyi gelecek, zayıflamaya yardımcı olacak hem de doğal bir antibiyotik ve mantar önleyici" diyerek konukları meraklandırdı.

Saraç, "2 litre limon suyu ve 40 diş sarımsağı hafif patlatarak bir kavanoza koyuyoruz. Çok hafif çalkalayıp 40 gün bekletiyoruz.

Tansiyon, damar, kolestrol gibi bir çok rahatsızlık için doğal antibiyotik, doğal tansiyon düşürücü ve kan sulandırıcı olarak muazzam işe yarıyor" diyerek mucize tarifini Malatyalılarla paylaştı.

Bitki çaylarının öneminden de bahseden Ender Saraç, "Erkeklere mate çayı, kadınlara ada çayı öneriyorum" açıklamasında bulundu.

Malatya Park AVM Yönetimi Doktor Ender Saraç ve organizasyon ekibini yöresel yemekler ve muhteşem lezzetlerle ağırladı.