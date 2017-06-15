  • BIST 98.681
  • Altın 141,953
  • Dolar 3,5200
  • Euro 3,9228
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!
  • SMA hastası Ece… TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLDU!
  • Fenerbahçe... AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ!...
  • Zihni Göktay... TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR!

DÜĞÜN HAZIRLIĞINDA OLANLAR ŞİMDİ HAYALLERİNE DAHA YAKIN!

»
DÜĞÜN HAZIRLIĞINDA OLANLAR ŞİMDİ HAYALLERİNE DAHA YAKIN!
Düğünün En Trend Hali "www.duguntrendy.com" Yayında...

İnsanın başına gelecek en heyecanlı ve en özel gün olan Düğün günlerinin yeni planlamacısı ve her yaştan evleneceklerin düğün rehberi www.duguntrendy.com yayına girdi.

Evlilik seremonisinin herkes tarafından daha kolay ve hızlı biçimde hayata geçmesi mottosu ile tasarlanan site aynı zamanda yüzlerce firmayı bir çatı altında toplayarak evleneceklere hızla düğünleri için mekandan, yüzüğe, saç ve makyajdan mobilyaya akla gelebilecek her alanda destek sağlıyor.


duguntrendy-flayer-3_.jpg

Site de ayrıca Türkiye’nin yakından tanıdığı modacı, stilist, astrolog ve sanatçıların yorumları ile yine evlilik öncesine dair bir çok özel konu da bulunmakta.

Konusunda uzman isimlerin anlatımları ile evlenecek çiftlere danışmanlık için de yol gösteren site evlenmek isteyenler için oldukça donanımlı hizmet vermekte.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MALİYE, İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ İÇİN 200 KİŞİLİK İZLEME EKİBİ KURDU13 Haziran 2017 Salı 23:24
  • PAYİTAHT EKİBİ CUMHURBAŞKANI İFTAR YEMEĞİNDE!13 Haziran 2017 Salı 19:00
  • "Barış Manço ile 7’den 77’ye"... SERGİNİN BU SEFERKİ DURAĞI BODRUM OLACAK!..13 Haziran 2017 Salı 13:46
  • İbb Şehir Tiyatroları... "TEŞEKKÜRLER İSTANBUL"!..13 Haziran 2017 Salı 12:34
  • KADIKÖY BELEDİYESİ BESTE YARIŞMASI DÜZENLİYOR !13 Haziran 2017 Salı 10:30
  • MİNİK KALPLER İÇERDE!12 Haziran 2017 Pazartesi 18:30
  • GELECEĞİN KADIN LİDERLERİ AYŞE ARMAN’LA BULUŞTU !11 Haziran 2017 Pazar 09:00
  • Haluk Özkan...MEDYA VE SANAT DÜNYASINI KAYSERİ'YE TAŞIYACAK!10 Haziran 2017 Cumartesi 11:30
  • Batuhan Sevimo... UKRAYNA'NIN UNUTAMADIĞI TÜRK!10 Haziran 2017 Cumartesi 09:00
  • Engelsiz Yaşam Vakfı... MİNİK KAYRA'YA BÜYÜK DESTEK!09 Haziran 2017 Cuma 23:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti