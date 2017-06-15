DÜĞÜN HAZIRLIĞINDA OLANLAR ŞİMDİ HAYALLERİNE DAHA YAKIN!

Düğünün En Trend Hali "www.duguntrendy.com" Yayında...

İnsanın başına gelecek en heyecanlı ve en özel gün olan Düğün günlerinin yeni planlamacısı ve her yaştan evleneceklerin düğün rehberi www.duguntrendy.com yayına girdi.

Evlilik seremonisinin herkes tarafından daha kolay ve hızlı biçimde hayata geçmesi mottosu ile tasarlanan site aynı zamanda yüzlerce firmayı bir çatı altında toplayarak evleneceklere hızla düğünleri için mekandan, yüzüğe, saç ve makyajdan mobilyaya akla gelebilecek her alanda destek sağlıyor.







Site de ayrıca Türkiye’nin yakından tanıdığı modacı, stilist, astrolog ve sanatçıların yorumları ile yine evlilik öncesine dair bir çok özel konu da bulunmakta.

Konusunda uzman isimlerin anlatımları ile evlenecek çiftlere danışmanlık için de yol gösteren site evlenmek isteyenler için oldukça donanımlı hizmet vermekte.