  • BIST 77.871
  • Altın 131,465
  • Dolar 3,5235
  • Euro 3,7182
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Elif Çelik… CADILAR BAYRAMINDA BİR TÜRK KIZI!..
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Gina Lisa Lohfink... PLAYBOY GÜZELİ HANGİ TÜRK FUTBOLCUYLA AŞK YAŞIYOR?
  • Elif Çelik… CADILAR BAYRAMINDA BİR TÜRK KIZI!..

Duman... 18 YAŞ SINIRI OLMAYAN KONSER!..

»
Duman... 18 YAŞ SINIRI OLMAYAN KONSER!..
Motto Müzik’in ses getiren programlarından Yekta Kopan’la Noktalı Virgül’e konuk olan ünlü rock grubu ‘Duman’, uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu.

Yeni yıldaki sürprizlerini Motto Müzik’te anlatan Duman grubu üyeleri; Ocak ayında düzenleyecekleri yaş sınırı olmayan konser, Anadolu Turnesi ve yeni albüm gibi merak edilen birçok soruya yanıt verdi. Söyleşide; grubun yeni üyesi, davulcu Mehmet Demirdelen de ilk kez kameraların karşısına çıktı.

YouTube üzerinden yayın yapan Allianz platformu Motto Müzik’te, Yekta Kopan’la Noktalı Virgül programının son konuğu, Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından “Duman” oldu.  

Uzun süren sessizliklerinin ardından, grubun yeni üyesi ve tam zamanlı davulcu Mehmet Demirdelen’le birlikte ilk röportajlarını Yekta Kopan’a veren Duman grubu, 29 Ocak 2017’de İstanbul’da 5 bin kişi kapasiteli Volkswagen Arena’da düzenleyecekleri konserde, 18 yaş sınırının olmayacağını açıkladı. Yaş sınırı yüzünden konserlerine gelemeyen çok sayıda dinleyicinin olduğuna dikkat çeken grubun vokalisti Kaan Tangöze, 7’den 70’e çok daha geniş bir yaş yelpazesinde dinleyici kitlesine ulaşacakları için ekip olarak büyük bir heyecan duyduklarını söyledi.  

Anadolu Turnesi Şubat’ta, yeni albüm 2017 sonunda…

İstanbul’da verecekleri konserin ardından Şubat ayında Anadolu Turnesi’ne çıkacaklarını da açıklayan Duman grubu üyeleri, yeni albüm için de kolları sıvadı. Grup üyeleri, 2017 yılsonuna doğru çıkartacakları albümleri için şarkı seçimine başladıklarını söyledi.  

İki kişiye ikişer kişilik konser davetiyesi

Noktalı Virgül programının yapımcı ve sunucusu Yekta Kopan’ın Motto Müzik izleyicilerine bir de sürprizi var. youtube.com/MottoMuzik adresinden izlenebilecek programda, yorum bölümüne “en vazgeçilmez iki Duman şarkısının ismini” yazan şanslı iki izleyici, grubun Volkswagen Arena’da düzenleyeceği konsere ikişer kişilik davetiye kazanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Hababam Şenliği"... RIFAT ILGAZ'IN 105. DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL COŞKU DOLU ŞENLİK!..28 Aralık 2016 Çarşamba 17:50
  • Duman... 18 YAŞ SINIRI OLMAYAN KONSER!..28 Aralık 2016 Çarşamba 16:15
  • Murat Boz... EĞLENCELİ DİJİTAL KONSER!..28 Aralık 2016 Çarşamba 16:00
  • Mert Ali Keçeli-Asuman Krause... SÜRPRİZ DÜET!..28 Aralık 2016 Çarşamba 15:15
  • Mustafa Sağyaşar... 84. YAŞINI CRR SAHNESİ'NDE KUTLADI!..28 Aralık 2016 Çarşamba 15:00
  • Alişan... "2017'DEN EŞ DİLİYORUM"!..28 Aralık 2016 Çarşamba 14:40
  • Buray... YILBAŞI GECESİ AVRUPA TURU!..28 Aralık 2016 Çarşamba 14:02
  • Model... SOLİSTİ AÇIKLADI, ŞOK EDEN KARAR!28 Aralık 2016 Çarşamba 13:43
  • Aşkın Nur Yengi... İKİ ERKEK ARASINDA!28 Aralık 2016 Çarşamba 09:21
  • Ayla Çelik... PİKABI OLAN YAŞADI!28 Aralık 2016 Çarşamba 08:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti