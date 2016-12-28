Duman... 18 YAŞ SINIRI OLMAYAN KONSER!..

Motto Müzik’in ses getiren programlarından Yekta Kopan’la Noktalı Virgül’e konuk olan ünlü rock grubu ‘Duman’, uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu.

Yeni yıldaki sürprizlerini Motto Müzik’te anlatan Duman grubu üyeleri; Ocak ayında düzenleyecekleri yaş sınırı olmayan konser, Anadolu Turnesi ve yeni albüm gibi merak edilen birçok soruya yanıt verdi. Söyleşide; grubun yeni üyesi, davulcu Mehmet Demirdelen de ilk kez kameraların karşısına çıktı.

YouTube üzerinden yayın yapan Allianz platformu Motto Müzik’te, Yekta Kopan’la Noktalı Virgül programının son konuğu, Türk rock müziğinin en sevilen gruplarından “Duman” oldu.

Uzun süren sessizliklerinin ardından, grubun yeni üyesi ve tam zamanlı davulcu Mehmet Demirdelen’le birlikte ilk röportajlarını Yekta Kopan’a veren Duman grubu, 29 Ocak 2017’de İstanbul’da 5 bin kişi kapasiteli Volkswagen Arena’da düzenleyecekleri konserde, 18 yaş sınırının olmayacağını açıkladı. Yaş sınırı yüzünden konserlerine gelemeyen çok sayıda dinleyicinin olduğuna dikkat çeken grubun vokalisti Kaan Tangöze, 7’den 70’e çok daha geniş bir yaş yelpazesinde dinleyici kitlesine ulaşacakları için ekip olarak büyük bir heyecan duyduklarını söyledi.

Anadolu Turnesi Şubat’ta, yeni albüm 2017 sonunda…

İstanbul’da verecekleri konserin ardından Şubat ayında Anadolu Turnesi’ne çıkacaklarını da açıklayan Duman grubu üyeleri, yeni albüm için de kolları sıvadı. Grup üyeleri, 2017 yılsonuna doğru çıkartacakları albümleri için şarkı seçimine başladıklarını söyledi.

İki kişiye ikişer kişilik konser davetiyesi

Noktalı Virgül programının yapımcı ve sunucusu Yekta Kopan’ın Motto Müzik izleyicilerine bir de sürprizi var. youtube.com/MottoMuzik adresinden izlenebilecek programda, yorum bölümüne “en vazgeçilmez iki Duman şarkısının ismini” yazan şanslı iki izleyici, grubun Volkswagen Arena’da düzenleyeceği konsere ikişer kişilik davetiye kazanacak.