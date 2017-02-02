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DÜN DANS EDİYORLARDI, BUGÜN AYRILDILAR!

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DÜN DANS EDİYORLARDI, BUGÜN AYRILDILAR!
Hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programında ayrılık rüzgarları esti.

Bir küsüp, bir barışan Hanife ve Serkan çifti, şok ayrılık kararı ile herkesi şaşırttı. Serkan, sebepsiz çekip gitmesinin ardından geri dönen Hanife’ye ikinci bir şans vermiş, ikili yeniden bir araya gelmişlerdi.

Bir süredir birlikte olan çiftin günlerdir aralarında esen soğuk rüzgarlar bugün ayrılık kararı ile noktalandı. Serkan, Hanife’yi yeniden sevmek için çaba gösterdiğini; ama başaramadığını söylereyken, Hanife’nin üzgün olduğu gözlendi.

 

Tüm Türkiye’nin konuştuğu Hanife ve Serkan çifti yollarını ayırırken, ilerleyen günlerde neler yaşanacağı ise merak konusu oldu.

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