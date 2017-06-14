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"Dünya Güzellerim"... MERAKLA BEKLENEN FRAGMANI YAYINDA!..

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"Dünya Güzellerim"... MERAKLA BEKLENEN FRAGMANI YAYINDA!..
21 Haziran Çarşamba akşamı saat 20:00’de Show Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan “Dünya Güzellerim” isimli gezi & show programının merakla beklenen 1. bölüm tanıtımı yayınlandı.

Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği Türk Sanat Müziği’nin Diva’sı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan, Burcu Esmersoy’ dan oluşan dev kadronun bir araya geldiği “Dünya Güzellerim” in izleyicisiyle buluşmasına günler kala yayınlanan tanıtımı heyecanı artırdı.

Çekimleri; Hindistan’da Mumbai, Varanasi ve Yeni Delhi’de, Nepal’de ve Vietnam’da gerçekleşen, yaz sezonunun merakla beklenen programı “Dünya Güzellerim” in yeni tanıtımında programın birinci bölümünden de ipuçları verildi.

Büyük sürprizlerin olacağının sinyallerinin verildiği tanıtımda; dev kadronun birbirleri ile atışmaları, bambaşka kültürlerden görüntüler ve Bülent Ersoy’un rastalı saçları dikkat çeken ayrıntılar arasında. 

İŞTE "DÜNYA GÜZELLERİM" İN BEKLENEN FRAGMAN VİDEOSU...

 

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