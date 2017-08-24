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Dünya Güzellerim... SAFİYE SOYMAN'IN GERGİN ANLARI!..

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Dünya Güzellerim... SAFİYE SOYMAN'IN GERGİN ANLARI!..
Yapımcılığını Bloom Medya’nın, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği Show TV’nin gezi & show programı Dünya Güzellerim bu akşam yayınlanan onuncu bölümüyle Vietnam maceralarına bir yenisini daha ekledi.

Hanoi sokaklarında gezintiye çıkan Banu Alkan ve Safiye Soyman yerli halkla sohbet ederek eğlenceli vakit geçirdiler. Gezinti sırasında Safiye Soyman, Banu Alkan’ın fotoğrafını çekerken telefonunu göle düşürdü.

 

Vietnamlı bir gencin yardımıyla telefonunu gölden çıkaran Banu Alkan rahat bir nefes aldı. Burcu Esmersoy’un tavsiyesiyle bir meditasyon merkezine giden ikili, içsel rahatlık sağlamak için “Sessizlik yemini” etti. Aniden bastıran yağmur nedeniyle otelde kalan Safiye Soyman, Banu Alkan ve Faik Öztürk “Ben kimim” oyunu oynadılar. Kadronun oyun sırasındaki eğlenceli atışmaları programa renk kattı. Vietnam’ın en güzel yerlerinden biri olan Ninh Binh bölgesindeki Trang An Eko Parkı eşsiz manzarası ve içinden geçilebilen mağaralarıyla görsel bir şölen sundu. Bu eşsiz gölde kano ile gezintiye çıkan Dünya Güzellerim keyifli dakikalar geçirdi. Safiye Soyman, kürek çekme denemeleri yaparken, Banu Alkan ise korku dolu anlar yaşadı. Diva Bülent Ersoy şıklığıyla dikkat çekerken, dev kadro yerli halkın ikram ettiği mısırları yedi.

 

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!  

 

Dünya Güzellerim’in bölüm sonunda ekrana gelen yeni bölüm tanıtımında ise; dev kadronun masaj keyfi ve akşam yemeği sırasında sinirlenen Safiye Soyman’ın gergin anları şimdiden merak uyandırdı. Eğlencenin, rekabetin ve heyecan dolu anların eksik olmadığı Dünya Güzellerim’in yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

Dünya Güzellerim merakla beklenen 11. bölümü ile 6 Eylül Çarşamba akşamı saat 22.30’da Show TV’de. 

İşte Dünya Güzellerim’in 11. Bölüm tanıtımı!

 

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