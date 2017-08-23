“DÜNYA GÜZELLERİ”NİN KANO KEYİFLERİ!

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, “Dünya Güzellerim” isimli televizyon şovunun çekimleri için gittiği Vietnam’da Diva Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ile birlikte kano ile gezintiye çıktı.

Vietnam’da Ninh Binh bölgesinde olan Trang An Eko Parkı’nda gezintiye çıkan Dünya Güzelleri’nden Burcu Esmersoy, ortaya çıkan keyifli fotoğraflarıyla dikkat çekti. Türk Sanat Müziğinin Diva’sı Bülent Ersoy, Trang An Eko Parkı’nda çıktığı kano gezintisinde de şıklığından ödün vermedi. Safiye Soyman, kürek çekme denemeleri yaparken, Banu Alkan ise korku dolu anlar yaşadı.