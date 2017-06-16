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DÜNYADA BİR İLK!..

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DÜNYADA BİR İLK!..
Trafikte yaşanan problemleri uçtan uca ele alan Yandex Navigasyon, bu yıl içinde hizmete sunduğu “akıllı park çözümlerini” yeni teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor.

Yandex Navigasyon İstanbul’da boşalan park yerlerini de haritasında göstermeye başlayacak. Park yeri arayan bir Yandex Navigasyon kullanıcısı, başka bir kullanıcının boşalttığı yeri gerçek zamanlı olarak uygulama üzerinde görerek aracını bırakmak için bu noktaya rota oluşturabilecek. Geçtiğimiz günlerde otoparkların ücret bilgilerini göstermeye başlayan uygulama, artık yol üstünde bulunan park yerlerinin fiyat bilgilerini de göstermeye başlayacak. Kullanıcılar yine P butonuna basarak park yerlerini görüntülerken aynı zamanda yol üstü park yerlerinin fiyat bilgilerini de görebilecek. Navigasyon alanında yeni bir dönemi başlatan bu çığır açıcı teknolojiyi dünyada ilk kez Yandex geliştirdi ve uygulamaya başladı. 

Navigasyon sektörünün teknoloji öncüsü uygulaması Yandex Navigasyon, trafikteki problemlere uçtan uca çözümler getirme hedefiyle yeni bir teknolojiyi daha hayata geçirdi. En güncel yol bilgisini ve trafik durumunu bildirmekle yetinmeyerek kullanıcılarına araçlarını park etme konusunda da yardımcı olan Yandex Navigasyon, park yerlerini gösterme ve akıllı park rotası çizen “Park Yeri Asistanı” özelliğinin ardından boşalan park yerleri bilgisini de kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak paylaşmaya başladı. Yandex Navigasyon dünyada bir “ilk” olan bu yeniliği, büyük veri işleme teknolojisiyle geliştirerek kullanıcılarının hizmetine sunuyor. Böylece artık park yeri arayan bir kullanıcı başka bir Yandex Navigasyon kullanıcısının boşalttığı yeri anlık olarak haritada görebilecek. Kullanıcılar park yerinin kaç dakika önce boşaldığını öğrenebilecekleri gibi isterlerse bu noktaya rota oluşturup araçlarını park edebilecekler. Geçtiğimiz günlerde otoparkların ücret bilgilerini göstermeye başlayan uygulama artık yol üstünde bulunan park yerlerinin fiyat bilgilerini de göstermeye başlayacak. Kullanıcılar yine P butonuna basarak park yerlerini görüntülerken aynı zamanda yol üstü park yerlerinin fiyat bilgilerini de görebilecek. Böylece kullanıcılar, hedefe yaklaşırken "Yakında park yerleri var, rota oluşturulsun mu?" önerisi sonrasında önerilen rotayı izlerken de fiyat karşılaştırması yapabilecek. 

24 saat içinde sadece yüzde 1 pil harcaması yapacak

Kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarına hız veren Yandex Navigasyon, “akıllı navigasyon çözümleri” vizyonu çerçevesinde 2017’nin sonlarında getirmeyi planladığı bu özelliği yılın ortasında devreye alma çevikliğini gösterdi. Akıllı mobil cihazlarda hem Android hem iOS platformlarında geçerli olacak özellik, boşalan park yerlerini analiz ederken pil dostu olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu özellikten yararlanan Yandex Navigasyon kullanıcılarının akıllı telefonlarında 24 saat içinde sadece yüzde 1 pil harcaması gerçekleşecek. 

Yandex Harita Servisleri Müdürü Onur Karahayıt: “Navigasyon alanında çıtayı yükseltiyoruz” 

Yandex Harita Servisleri Müdürü Onur Karahayıt, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Park problemi trafikteki en büyük problemlerden biri. Sürücüler çoğu zaman uygun bir park yeri bulabilmek için dakikalarca dolaşmak ve varış noktalarından uzaklaşmak zorunda kalıyor. Yandex Navigasyon olarak bu probleminin çözümü için kollarımızı sıvadık ve 2017’nin başlangıcından bu yana art arda akıllı park çözümlerimizi devreye almaya başladık. Geldiğimiz aşamada boşalan park yerlerini gerçek zamanlı göstererek navigasyon sektöründe çıtayı yükseltiyoruz. Bu yeni özellik Yandex Navigasyon’un ‘sosyal navigasyon’ kurgusuna da katkı yapacak. Çünkü bu sayede navigasyon kullanıcıları birbirlerine fayda sağlayacaklar. Arabasını çalıştırarak park yerinden ayrılan bir Yandex Navigasyon kullanıcısı hiç farkına varmadan bir diğer kullanıcının park yeri arama derdine son vermiş olacak. Bu, büyük verinin yine kullanıcı yararına kullanılması açısından çok değerli ve teknoloji açısından da çığır açıcı bir gelişme.”

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